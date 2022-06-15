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37 минут назад

Бета-тестирование Overwatch&nbsp;2 стартует&nbsp;28 июня

Игромания.ру

Blizzard объявила о скором старте публичного бета-тестирования Overwatch 2, обновлённой и расширенной версии знаменитого командного шутера.

Стало известно, когда стартует бета-тест бесплатной Overwatch 2
Фото: BlizzardBlizzard

Тестовые сервера откроются 28 июня, и принять участие в первом этапе смогут владельцы РС и консолей.На стартовом этапе игроки смогут познакомиться с новой картой и испытать игровой процесс за нового танка, Junker Queen.

Будут представлены новые герои и режимы. Больше подробностей о контенте, целях и продолжительности бета-тестов разработчики обещают сообщить 16 июня, в ходе прямой трансляции Overwatch 2 Reveal Event.

В тот же день, 16 июня, начнётся приём заявок на участие в тестировании Overwatch 2. А релиз игры, как мы помним, уже назначен на 4 октября.

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