Стало известно, когда стартует бета-тест бесплатной Overwatch 2

Blizzard объявила о скором старте публичного бета-тестирования Overwatch 2, обновлённой и расширенной версии знаменитого командного шутера.

Фото: Blizzard Blizzard

Тестовые сервера откроются 28 июня, и принять участие в первом этапе смогут владельцы РС и консолей.На стартовом этапе игроки смогут познакомиться с новой картой и испытать игровой процесс за нового танка, Junker Queen.

Будут представлены новые герои и режимы. Больше подробностей о контенте, целях и продолжительности бета-тестов разработчики обещают сообщить 16 июня, в ходе прямой трансляции Overwatch 2 Reveal Event.