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37 минут назад

В сентябре выходит HD-ремастер Commandos 3: Destination Berlin

Игромания.ру

Издательство Kalypso Media и студия Raylight Games объявили, что скоро выпускают долгожданный HD-ремастер знаменитой стратегии Commandos 3. Релиз должен состояться в сентябре 2022 года, и с первого дня обновлённая игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Легендарная Commandos 3 получит HD-издание
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Commandos 3 — HD Remaster отправит нас на поля сражений в Европе времён Второй мировой войны. Для обновлённой версии приготовлены поддержка высоких разрешений, улучшенные элементы управления и современный интерфейс. Разработчики также создали заново текстуры, переработали 3D-модели и добавили обучение и подсказки.

Игрокам предстоит возглавить отряд из шести смельчаков-коммандос из спецподразделений и провести их от тренировочного лагеря до исторических сражений на трёх фронтах, включая Сталинград, Центральную Европу и Нормандию. А для онлайновых сражений приготовят режимы Deathmatch и Collect the Flag на 2-8 игроков.

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