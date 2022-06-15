Легендарная Commandos 3 получит HD-издание

Издательство Kalypso Media и студия Raylight Games объявили, что скоро выпускают долгожданный HD-ремастер знаменитой стратегии Commandos 3. Релиз должен состояться в сентябре 2022 года, и с первого дня обновлённая игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass и PC Game Pass.
Commandos 3 — HD Remaster отправит нас на поля сражений в Европе времён Второй мировой войны. Для обновлённой версии приготовлены поддержка высоких разрешений, улучшенные элементы управления и современный интерфейс. Разработчики также создали заново текстуры, переработали 3D-модели и добавили обучение и подсказки.
Игрокам предстоит возглавить отряд из шести смельчаков-коммандос из спецподразделений и провести их от тренировочного лагеря до исторических сражений на трёх фронтах, включая Сталинград, Центральную Европу и Нормандию. А для онлайновых сражений приготовят режимы Deathmatch и Collect the Flag на 2-8 игроков.