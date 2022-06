Что вы пропустили на выходных: новые Diablo, Forza, Minecraft и немного Кодзимы

На прошедших выходных состоялась большая часть летних игровых презентаций: самой заметной из них, конечно же, был шоукейс будущих проектов Microsoft и Bethesda. Хотя и кроме блокбастеров было представлено много интересного. Собрали самые любопытные новости на случай, если вы не застали шоу в прямом эфире.

Redfall

Совместная презентация Microsoft и Bethesda открылась премьерным показом геймплея Redfall — кооперативного шутера от Arkane Studios, авторов Dishonored, Prey и Deathloop. Хотя дебютный трейлер вызвал некоторые опасения, что студия намерена бросить жанр immersive sim, пятиминутная демонстрация игрового процесса развеяла все сомнения. Фирменная «магия Arkane» все еще на месте: борьба за выживание на осажденном вампирами острове Редфолл обещает быть как минимум любопытной.

Bethesda Softworks

High on Life

Студия Squanch Games Джастина Ройланда (одного из создателей мультсериала «Рик и Морти») представила трейлер High On Life — комедийного sci-fi экшена, где абсолютно все оружие живое и постоянно разговаривает с игроком. Поклонники творчества Ройланда моментально узнают характерное чувство юмора, да и самому комику не впервой шутить в рамках видеоигр. Вопрос только в том, как быстро надоест шутка про говорящие пушки.

Squanch Games

Партнерство Riot Games и Xbox Game Pass

Пожалуй, одним из самых неожиданных сюрпризов презентации стало масштабное партнерство Riot Games и Microsoft. Вскоре все проекты компании, от League of Legends до Valorant, войдут в каталог игр Game Pass, причем подписчики сервиса получат дополнительные бонусы — например, доступ ко всем играбельным персонажам.

Riot Forge

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem также получила геймплейный ролик. Судя по первым кадрам, продолжение злоключений Амиции и Гуго сделает ощутимый акцент на экшен: если в первой игре главная героиня владела лишь пращой, то здесь она мастерски орудует кинжалом, арбалетом и гарротой. Впрочем, скрытность и необходимость импровизировать, за которые многие полюбили первую часть, никуда не пропадут.

Focus Entertainment

Forza Motorsport

Новая Forza Motorsport серьезно намерена потеснить последнюю Gran Turismo в плане технологичности: издатель прямо называет грядущий гоночный симулятор самой продвинутой игрой за всю историю жанра. Если говорить о графике, то здесь тяжело поспорить — выглядит игра и впрямь великолепно. Разработчики обещают полную поддержку рейтрейсинга, динамическую смену времени суток, реалистичную модель повреждений и многие другие новшества. Отдельно подчеркивается, что симуляция физики станет точнее, чем когда-либо прежде — но по трейлеру оценить это заявление тяжело.

Xbox Game Studios

Overwatch 2

Blizzard Entertainment, которая скоро перейдет в собственность Microsoft, напомнила об Overwatch 2 свежим трейлером, где авторы показали еще одного нового персонажа — им стала королева рейдеров Джанкертауна. Хотя дебют очередной героини оказался далеко не главной новостью: авторы также объявили, что игра будет бесплатной. Возможно, этот ход позволит разработчикам восстановить порядком пострадавшую репутацию сиквела и самой Blizzard.

Blizzard Entertainment

Scorn

Жуткий биомеханический хоррор Scorn наконец получил дату релиза спустя годы радиомолчания: погрузиться в кошмар в духе Гигера и Бексиньского можно будет уже в октябре. Сейчас об игре по-прежнему мало что известно, но авторы собираются рассказать психологичную историю вообще без слов — нарратив Scorn будет подаваться исключительно через окружение и визуальные образы. Впечатлят ли сюжет и геймплей так же сильно, как потрясающий арт-дирекшн, узнаем совсем скоро.

Kepler Interactive

Minecraft Legends

Студия Mojang официально анонсировала новый спин-офф Minecraft — теперь в жанре стратегии. Minecraft Legends предлагает игроку защитить мир от вторжения пиглинов из подземного мира: для этого предстоит возводить постройки, нанимать войска и лично вести их в бой против полчищ демонов. Похоже, несмотря на спорные результаты Minecraft Dungeons, авторы не намерены прекращать эксперименты с разными жанрами.

Xbox Game Studios

The Last Case of Benedict Fox

Одним из самых интригующих сюрпризов презентации стала The Last Case of Benedict Fox: метроидвания в антураже космического хоррора, где частный детектив и его демон-напарник распутывают тайны заброшенного особняка. Об игровом процессе пока мало что можно сказать, но выглядит игра очень стильно — как полноценный мультфильм по мотивам одного из рассказов Лавкрафта.

Rogue Games

Pentiment

Мастера RPG из студии Obsidian Entertainment внезапно представили Pentiment — приключенческий детектив, стилизованный под средневековые книжные иллюстрации. Как гласит синопсис, события игры развернутся в Германии начала XVI века: главному герою предстоит расследовать серию убийств, произошедших в монастыре. Подобного рода игра совершенно не вписывается в портфолио студии, но оттого вдвойне интереснее взглянуть, что нас в итоге ждет — релиз состоится в ноябре.

Xbox Game Studios

Diablo 4

Blizzard Entertainment также представила новый трейлер Diablo 4. Пятым и последним играбельным персонажем, который будет доступен в релизной версии, станет старый добрый некромант. Еще разработчики поделились пятью минутами игрового процесса (спойлер: все смотрится эффектно) и обозначили окно релиза — игра должна выйти в 2023 году.

Blizzard Entertainment

Cocoon

Ведущий дизайнер культовых LIMBO и INSIDE Йеппе Карлсен основал собственную студию — дебютным проектом команды станет причудливый паззл-платформер под названием Cocoon. Маленькое создание с крылышками отправится в приключение по множеству параллельных миров, чтобы решать различные головоломки и распутать некую космическую тайну. Игра смотрится как минимум необычно, но, глядя на послужной список главы студии, ничего другого от нее и не стоило ожидать.

Annapurna Interactive

Wo Long: Fallen Dynasty

Тем временем, Team Ninja представила Wo Long: Fallen Dynasty — хардкорный soulsborne-экшен по мотивам классического китайского романа «Троецарствие». Трейлер не раскрыл других подробностей об игре, но не трудно догадаться, что студия вновь готовит нечто в духе Nioh, только теперь вместо японского фольклора фундаментом проекта выступит китайская культура. Хорошие новости для всех поклонников первоисточника и творчества Team Ninja.

KOEI TECMO

Persona 5 на ПК

Долгожданные слухи подтвердились: легендарный цикл японских RPG Persona появится на ПК и Xbox. Persona 4 Golden уже доступна на компьютерах, но теперь к ней присоединятся Persona 5 Royal (расширенное издание пятой части) и Persona 3 Portable — обновленный порт PSP-версии третьей игры. Многие поклонники серии надеялись на полноценный ремейк третьей части, но что ж поделать. Новость все равно громкая, ведь скоро традиционно консольную франшизу ждет новая волна популярности.

Atlus

Хидео Кодзима делает игру для Microsoft

Хотя Death Stranding была разработана при поддержке Sony, следующий проект Kojima Productions будет создаваться в сотрудничестве с Microsoft — об этом гений геймдизайна заявил лично. Кодзима пока не готов раскрывать детали: разработчик лишь сказал, что игра совершенно новая и как-то задействует облачные технологии издателя. Xbox стремительно выбивается в лидеры гонки консолей по части крупных эксклюзивов.

Скриншот

Starfield

Под занавес презентации глава Bethesda Тодд Говард представил первый геймплей Starfield, где главный герой высадился на таинственную планету и вступил в перестрелку против космических рейдеров. Но премьера одной из самых ожидаемых игр современности оказалась крайне противоречивой, так как демонстрация игрового процесса произвела на аудиторию двоякое впечатление. Некоторые увидели именно то, что и хотели получить — The Elder Scrolls (или Fallout) в космосе со всеми вытекающими. Другие справедливо посетовали на множество очевидных проблем, от нестабильного фреймрейта до крайне вторичных механик, устаревших технологий и слабой графики. Впрочем, до 2023 года разработчики еще могут исправить эти недостатки.

Bethesda Sofworks

The Alters

После шоукейса Microsoft и Bethesda прошла ежегодная трансляция PC Gaming Show, где собираются самые яркие проекты для ПК. Одной из самых ожидаемых премьер показа стала The Alters — новая игра от создателей This War of Mine и Frostpunk. Сюжет уже звучит интригующе: чтобы найти выход из западни на необитаемой планете, главный герой опрометчиво создает альтернативные копии самого себя — но плохо представляет, какими последствиями это обернется. Разработчики не спешат раскрывать подробности геймплея, однако обещают историю с мощным философским подтекстом.

11 bit studios

Gloomwood

Духовная наследница ранних Thief под названием Gloomwood наконец получила дату выхода в ранний доступ: начать красться по темным улицам стимпанкового города можно будет уже в середине августа. Это прекрасная новость для всех поклонников старомодных стелс-экшенов — демо-версия игры пользовалась большой популярностью и привлекла немало внимания к маленькому проекту.

New Blood Interactive

Rotwood

Klei Entertainment продолжает пробовать свои творческие силы в новых жанрах: теперь студия решила попытать себя в битемапах. Игрокам в роли милых воинов-зверей предстоит зачищать подземелья, прокачивать навыки, совершенствовать свое убежище и создавать новую экипировку. Опять же, студия не торопится рассказывать о Rotwood больше, чем нужно, но раньше разработчики никогда не подводили — за что бы они ни брались, игры всегда получались как минимум достойными.