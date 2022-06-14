Что вы пропустили на выходных: новые Diablo, Forza, Minecraft и немного Кодзимы

На прошедших выходных состоялась большая часть летних игровых презентаций: самой заметной из них, конечно же, был шоукейс будущих проектов Microsoft и Bethesda. Хотя и кроме блокбастеров было представлено много интересного. Собрали самые любопытные новости на случай, если вы не застали шоу в прямом эфире.
Совместная презентация Microsoft и Bethesda открылась премьерным показом геймплея Redfall — кооперативного шутера от Arkane Studios, авторов Dishonored, Prey и Deathloop. Хотя дебютный трейлер вызвал некоторые опасения, что студия намерена бросить жанр immersive sim, пятиминутная демонстрация игрового процесса развеяла все сомнения. Фирменная «магия Arkane» все еще на месте: борьба за выживание на осажденном вампирами острове Редфолл обещает быть как минимум любопытной.
Студия Squanch Games Джастина Ройланда (одного из создателей мультсериала «Рик и Морти») представила трейлер High On Life — комедийного sci-fi экшена, где абсолютно все оружие живое и постоянно разговаривает с игроком. Поклонники творчества Ройланда моментально узнают характерное чувство юмора, да и самому комику не впервой шутить в рамках видеоигр. Вопрос только в том, как быстро надоест шутка про говорящие пушки.
Пожалуй, одним из самых неожиданных сюрпризов презентации стало масштабное партнерство Riot Games и Microsoft. Вскоре все проекты компании, от League of Legends до Valorant, войдут в каталог игр Game Pass, причем подписчики сервиса получат дополнительные бонусы — например, доступ ко всем играбельным персонажам.
A Plague Tale: Requiem также получила геймплейный ролик. Судя по первым кадрам, продолжение злоключений Амиции и Гуго сделает ощутимый акцент на экшен: если в первой игре главная героиня владела лишь пращой, то здесь она мастерски орудует кинжалом, арбалетом и гарротой. Впрочем, скрытность и необходимость импровизировать, за которые многие полюбили первую часть, никуда не пропадут.
Новая Forza Motorsport серьезно намерена потеснить последнюю Gran Turismo в плане технологичности: издатель прямо называет грядущий гоночный симулятор самой продвинутой игрой за всю историю жанра. Если говорить о графике, то здесь тяжело поспорить — выглядит игра и впрямь великолепно. Разработчики обещают полную поддержку рейтрейсинга, динамическую смену времени суток, реалистичную модель повреждений и многие другие новшества. Отдельно подчеркивается, что симуляция физики станет точнее, чем когда-либо прежде — но по трейлеру оценить это заявление тяжело.
Blizzard Entertainment, которая скоро перейдет в собственность Microsoft, напомнила об Overwatch 2 свежим трейлером, где авторы показали еще одного нового персонажа — им стала королева рейдеров Джанкертауна. Хотя дебют очередной героини оказался далеко не главной новостью: авторы также объявили, что игра будет бесплатной. Возможно, этот ход позволит разработчикам восстановить порядком пострадавшую репутацию сиквела и самой Blizzard.
Жуткий биомеханический хоррор Scorn наконец получил дату релиза спустя годы радиомолчания: погрузиться в кошмар в духе Гигера и Бексиньского можно будет уже в октябре. Сейчас об игре по-прежнему мало что известно, но авторы собираются рассказать психологичную историю вообще без слов — нарратив Scorn будет подаваться исключительно через окружение и визуальные образы. Впечатлят ли сюжет и геймплей так же сильно, как потрясающий арт-дирекшн, узнаем совсем скоро.
Студия Mojang официально анонсировала новый спин-офф Minecraft — теперь в жанре стратегии. Minecraft Legends предлагает игроку защитить мир от вторжения пиглинов из подземного мира: для этого предстоит возводить постройки, нанимать войска и лично вести их в бой против полчищ демонов. Похоже, несмотря на спорные результаты Minecraft Dungeons, авторы не намерены прекращать эксперименты с разными жанрами.
Одним из самых интригующих сюрпризов презентации стала The Last Case of Benedict Fox: метроидвания в антураже космического хоррора, где частный детектив и его демон-напарник распутывают тайны заброшенного особняка. Об игровом процессе пока мало что можно сказать, но выглядит игра очень стильно — как полноценный мультфильм по мотивам одного из рассказов Лавкрафта.
Мастера RPG из студии Obsidian Entertainment внезапно представили Pentiment — приключенческий детектив, стилизованный под средневековые книжные иллюстрации. Как гласит синопсис, события игры развернутся в Германии начала XVI века: главному герою предстоит расследовать серию убийств, произошедших в монастыре. Подобного рода игра совершенно не вписывается в портфолио студии, но оттого вдвойне интереснее взглянуть, что нас в итоге ждет — релиз состоится в ноябре.
Blizzard Entertainment также представила новый трейлер Diablo 4. Пятым и последним играбельным персонажем, который будет доступен в релизной версии, станет старый добрый некромант. Еще разработчики поделились пятью минутами игрового процесса (спойлер: все смотрится эффектно) и обозначили окно релиза — игра должна выйти в 2023 году.
Ведущий дизайнер культовых LIMBO и INSIDE Йеппе Карлсен основал собственную студию — дебютным проектом команды станет причудливый паззл-платформер под названием Cocoon. Маленькое создание с крылышками отправится в приключение по множеству параллельных миров, чтобы решать различные головоломки и распутать некую космическую тайну. Игра смотрится как минимум необычно, но, глядя на послужной список главы студии, ничего другого от нее и не стоило ожидать.
Тем временем, Team Ninja представила Wo Long: Fallen Dynasty — хардкорный soulsborne-экшен по мотивам классического китайского романа «Троецарствие». Трейлер не раскрыл других подробностей об игре, но не трудно догадаться, что студия вновь готовит нечто в духе Nioh, только теперь вместо японского фольклора фундаментом проекта выступит китайская культура. Хорошие новости для всех поклонников первоисточника и творчества Team Ninja.
Долгожданные слухи подтвердились: легендарный цикл японских RPG Persona появится на ПК и Xbox. Persona 4 Golden уже доступна на компьютерах, но теперь к ней присоединятся Persona 5 Royal (расширенное издание пятой части) и Persona 3 Portable — обновленный порт PSP-версии третьей игры. Многие поклонники серии надеялись на полноценный ремейк третьей части, но что ж поделать. Новость все равно громкая, ведь скоро традиционно консольную франшизу ждет новая волна популярности.
Хотя Death Stranding была разработана при поддержке Sony, следующий проект Kojima Productions будет создаваться в сотрудничестве с Microsoft — об этом гений геймдизайна заявил лично. Кодзима пока не готов раскрывать детали: разработчик лишь сказал, что игра совершенно новая и как-то задействует облачные технологии издателя. Xbox стремительно выбивается в лидеры гонки консолей по части крупных эксклюзивов.
Под занавес презентации глава Bethesda Тодд Говард представил первый геймплей Starfield, где главный герой высадился на таинственную планету и вступил в перестрелку против космических рейдеров. Но премьера одной из самых ожидаемых игр современности оказалась крайне противоречивой, так как демонстрация игрового процесса произвела на аудиторию двоякое впечатление. Некоторые увидели именно то, что и хотели получить — The Elder Scrolls (или Fallout) в космосе со всеми вытекающими. Другие справедливо посетовали на множество очевидных проблем, от нестабильного фреймрейта до крайне вторичных механик, устаревших технологий и слабой графики. Впрочем, до 2023 года разработчики еще могут исправить эти недостатки.
После шоукейса Microsoft и Bethesda прошла ежегодная трансляция PC Gaming Show, где собираются самые яркие проекты для ПК. Одной из самых ожидаемых премьер показа стала The Alters — новая игра от создателей This War of Mine и Frostpunk. Сюжет уже звучит интригующе: чтобы найти выход из западни на необитаемой планете, главный герой опрометчиво создает альтернативные копии самого себя — но плохо представляет, какими последствиями это обернется. Разработчики не спешат раскрывать подробности геймплея, однако обещают историю с мощным философским подтекстом.
Духовная наследница ранних Thief под названием Gloomwood наконец получила дату выхода в ранний доступ: начать красться по темным улицам стимпанкового города можно будет уже в середине августа. Это прекрасная новость для всех поклонников старомодных стелс-экшенов — демо-версия игры пользовалась большой популярностью и привлекла немало внимания к маленькому проекту.
Klei Entertainment продолжает пробовать свои творческие силы в новых жанрах: теперь студия решила попытать себя в битемапах. Игрокам в роли милых воинов-зверей предстоит зачищать подземелья, прокачивать навыки, совершенствовать свое убежище и создавать новую экипировку. Опять же, студия не торопится рассказывать о Rotwood больше, чем нужно, но раньше разработчики никогда не подводили — за что бы они ни брались, игры всегда получались как минимум достойными.