В GOG дарят культовую Shantae and the Pirate's Curse

В GOG началась раздача игры Shantae and the Pirate's Curse. Забрать игру бесплатно могут даже пользователи из России. Для этого необходимо зайти на страницу проекта и добавить его в свою библиотеку.

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Shantae and the Pirate's Curse представляет собой метроидванию, в которой игроки берут на себя роль Шанте. Ей необходимо объединиться со своим врагом, пиратом Риски Бутс, и спасти страну Блёсток от проклятья. В этой игре есть богатый арсенал доступного оружия и различные боссы.