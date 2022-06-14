В GOG дарят культовую Shantae and the Pirate's Curse

В GOG началась раздача игры Shantae and the Pirate's Curse. Забрать игру бесплатно могут даже пользователи из России. Для этого необходимо зайти на страницу проекта и добавить его в свою библиотеку.
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Shantae and the Pirate's Curse представляет собой метроидванию, в которой игроки берут на себя роль Шанте. Ей необходимо объединиться со своим врагом, пиратом Риски Бутс, и спасти страну Блёсток от проклятья. В этой игре есть богатый арсенал доступного оружия и различные боссы.
До этого в GOG раздавали хоррор-квест Sanitarium и Venetica. Первую игру можно было забрать без проблем даже в России, а для второй был нужен VPN.