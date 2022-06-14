Microsoft назвала количество пиратов в Sea of Thieves

На конференции Xbox и Bethesda студия Rare представила трейлер седьмого сезона Sea of Thieves, который начнётся уже 21 июля. В ролике авторы также поделились статистикой: в пиратский экшен сыграло более 30 млн человек. Для достижения подобного результата игре понадобилось чуть больше четырёх лет.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Напомним, что недавно своими цифрами хвастались разработчики Forza Horizon 5 и Fallout 76. В первую поиграли 20 млн человек, вторую оценили 12 млн человек. Судя по всему, эти проекты — самые популярные игры в истории Xbox Game Studios, если не учитывать Minecraft.