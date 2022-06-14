S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли

Еще во время презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 многие заметили, что на изображении с будущими играми 2023 года был указан шутер от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. На тот момент официально о переносе не было объявлено и в качестве даты релиза значилось 8 декабря. Теперь же мы получили официальное подтверждение.