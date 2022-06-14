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19 минут назад

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год

MMO13

Еще во время презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 многие заметили, что на изображении с будущими играми 2023 года был указан шутер от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. На тот момент официально о переносе не было объявлено и в качестве даты релиза значилось 8 декабря. Теперь же мы получили официальное подтверждение.

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли
Фото: MMO13MMO13

Портал PCGamer.com связался с разработчиками, чтобы уточнить вопрос о переносе, и получил утвердительный ответ. Как рассказал Захар Бочаров из GSC Game World, команда собиралась объявить об изменении даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 в ближайшее время, но информация просочилась в сеть раньше.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 официально заблокирована на территории России, но поиграть можно будет через подписку Xbox Game Pass.

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