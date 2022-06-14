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1 час назад

Первое дополнение для Resident Evil Village выйдет&nbsp;28 октября

Игромания.руиещё 1

Capcom объявила, что первое дополнение для Resident Evil Village выйдет 28 октября. Оно будет включать в себя возможность пройти «Деревню» с видом от третьего лица, новый контент для «Наёмников», а также новую историю Shadows of Rose.

Capcom рассказала, когда вернется леди Демитреску
Фото: Игромания.руИгромания.ру

И если с видом от третьего лица всё понятно, в случае «Наёмников» ожидаются новые локации и играбельные персонажи: Крис Редфилд, Гейзенберг и Леди Димитреску.

Что же касается истории Shadows of Rose, её действие разворачивается спустя 16 лет после событий Resident Evil Village, а мы управляем Розой Уинтерс, дочкой главного героя седьмой части и «Деревни». У Розы проблемы с её сущностью и силами, так что нам предстоит выживать и найти лекарство.

В этот же день, 28 октября, выйдет золотое издание Resident Evil Village с тем же дополнительным контентом, а также многопользовательская Resident Evil Re:Verse.

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