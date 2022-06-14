Как бесплатно обновить Resident Evil 2, 3 и 7 для PS5 в России

Capcom наконец-то обновила Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 для PS5, Xbox Series и ПК. На Xbox Series и ПК весь процесс максимально простой — владельцам игр нужно просто скачать новый патч. На PlayStation ситуация сложнее.

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Там версии для PS5 считаются отдельным продуктом — никакой проблемы бы не было, если бы Sony не приостановила транзакции в российском PS Store. В остальных регионах надо просто скачать новые версии, но в России придётся пройти небольшой квест.

Как бесплатно обновить игры?

Владельцы любой из игр на PS4 могут обновиться до версий для PS5. Для этого на PS5 надо начать загрузку игры в версиях для PS4, чтобы в правом нижнем углу появилась кнопка бесплатного обновления до PS5. После этого переходим в настройки -> система -> дата и время. Там выбираем 2017 год.

Возвращаемся в главное меню и переходим во вкладку, где была кнопка бесплатного обновления. Там теперь должна быть цена — не переживайте, всё правильно. При нажатии на кнопку вас должно переместить на страницу игры, где надо нажать на кнопку с ценой. Тогда продукт добавится в корзину.

После надо сделать так с остальными играми, которые вам нужно обновить с PS4 на PS5. Лично я сейчас таким образом добавил в корзину RE2, RE3, RE7 и SnowRunner.

Когда все нужные апгрейды добавлены в корзину, возвращаемся в настройки и ставим корректный год — 2022-й. Теперь нам надо добавить что-то, что мы сможем приобрести. Подписчики PS Plus, например, могут выбрать бесплатный набор «Иней» для Warface.

Остальным нужно взять что-то очень дешёвое в PS Store, чтобы хватило денег на внутреннем кошельке.