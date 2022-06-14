Создатели ремейка Resident Evil 4 показали часть геймплея

Capcom на своей презентации вдобавок к массе анонсов по Resident Evil Village представила чуть расширенный трейлер ремейка четвёртой части, показала лицо Леона в игре, а также показала, как он 27 секунд ходит по мрачному лесу. Камера, как и ожидалось, вновь от третьего лица.

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По словам разработчиков, они хотели сделать атмосферу более пугающей. Леон бродит по недружелюбной местности, а игрок должен ощущать изоляцию и одиночество. Также подтвердили, что теперь можно одновременно ходить и прицеливаться!

В целом заметно, насколько игра стала мрачнее — оригинал даже в ночи выглядел куда ярче. Тут же и дальше следуют духу куда более тёмного ремейка Resident Evil 2. Ставка на хоррор куда большая, чем в оригинале.