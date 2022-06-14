В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
51 минуту назад

Невероятная детализация: геймплей ремейка Resident Evil 4 сравнили с оригиналом

Чемпионат.com

YouTube-блогер под ником ElAnalistaDeBits продолжает выпускать ролики со сравнением новых игр. В этот раз он детально показал разницу между оригинальной Resident Evil 4 и 27-секундным геймплеем, который недавно представила Capcom.

Новый Resident Evil 4 сравнили с оригиналом
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В целом ролик почти не отличается от первого трейлера проекта. Судя по всему, его записывали на движке игры, потому что даже в геймплейном демо графика и детализация окружения невероятно впечатляют. Интересно, что в четвёртой части Capcom решила вернуть оригинальную внешность Леону — он значительно отличается от себя в ремейке Resident Evil 2. А сама игра действительно будет намного мрачнее оригинала.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Ремейк Resident Evil 4 выходит 23 марта 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители