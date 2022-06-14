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1 час назад

Студия CD Projekt может работать над мультиплеерной игрой по «Ведьмаку»

Игромания.руиещё 2

The Molasses Flood, которую в прошлом году году приобрела CD Projekt, работает над мультиплеерным проектом по существующему IP польской компании.

Студия CD Projekt может работать над мультиплеерной игрой по «Ведьмаку»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пока неизвестно, какой именно IP лежит в основе этого проекта. При этом многие уже успели предположить, что студия занимается игрой по «Ведьмаку».

В настоящий момент The Molasses Flood ищет дизайнера мультиплеера для проекта на Unreal Engine, в котором будут многопользовательские бои, определённая процедурная генерация, система прокачки, PvE, а также смесь «вооружённого и невооружённого боя».

Ранее представители CD Projekt уже говорили о своём намерении добавить мультиплеер в свои франшизы в ближайшие годы. Также напомним, что изначально CD Projekt Red планировала выпустить отдельную крупнобюджетную онлайновую игру по Cyberpunk 2077 на манер GTA Online.

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