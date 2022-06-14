Студия CD Projekt может работать над мультиплеерной игрой по «Ведьмаку»

The Molasses Flood, которую в прошлом году году приобрела CD Projekt, работает над мультиплеерным проектом по существующему IP польской компании.
Пока неизвестно, какой именно IP лежит в основе этого проекта. При этом многие уже успели предположить, что студия занимается игрой по «Ведьмаку».
В настоящий момент The Molasses Flood ищет дизайнера мультиплеера для проекта на Unreal Engine, в котором будут многопользовательские бои, определённая процедурная генерация, система прокачки, PvE, а также смесь «вооружённого и невооружённого боя».
Ранее представители CD Projekt уже говорили о своём намерении добавить мультиплеер в свои франшизы в ближайшие годы. Также напомним, что изначально CD Projekt Red планировала выпустить отдельную крупнобюджетную онлайновую игру по Cyberpunk 2077 на манер GTA Online.