Sonic Frontiers выглядит ужасно, но переносить релиз не станут

Журналист издания Game Informer посетил Summer Game Fest и немного поиграл в Sonic Frontiers. В целом у него остались положительные отзывы, хотя проект ещё кажется довольно сырым. Журналист выразил опасения, что SEGA может не успеть отполировать новинку и исправить все ошибки. В остальном же экшен ощущается хорошо.

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Sonic Frontiers очень похожа на игру, которая всё ещё находится в разработке, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы увидеть какие-то проблемы. Я говорю об этом только потому, что мне интересно, сколько лет демоверсии и точно ли она отражает текущее состояние игры. Учитывая релиз осенью 2022 года, я не могу не чувствовать себя немного обеспокоенным тем, сможет ли SEGA вовремя отполировать тайтл.

А в интервью изданию VGC глава Sonic Team Такаси Иизука заявил, что команда не планирует переносить релиз Sonic Frontiers. По его словам, игроки ещё просто не до конца поняли, что из себя представляет проект. Также Иизука отметил, что авторы довольны своим детищем.