В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
36 минут назад

Sonic Frontiers выглядит ужасно, но переносить релиз не станут

Чемпионат.comиещё 1

Журналист издания Game Informer посетил Summer Game Fest и немного поиграл в Sonic Frontiers. В целом у него остались положительные отзывы, хотя проект ещё кажется довольно сырым. Журналист выразил опасения, что SEGA может не успеть отполировать новинку и исправить все ошибки. В остальном же экшен ощущается хорошо.

Sonic Frontiers выглядит ужасно, но переносить релиз не станут
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Sonic Frontiers очень похожа на игру, которая всё ещё находится в разработке, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы увидеть какие-то проблемы. Я говорю об этом только потому, что мне интересно, сколько лет демоверсии и точно ли она отражает текущее состояние игры. Учитывая релиз осенью 2022 года, я не могу не чувствовать себя немного обеспокоенным тем, сможет ли SEGA вовремя отполировать тайтл.

А в интервью изданию VGC глава Sonic Team Такаси Иизука заявил, что команда не планирует переносить релиз Sonic Frontiers. По его словам, игроки ещё просто не до конца поняли, что из себя представляет проект. Также Иизука отметил, что авторы довольны своим детищем.

Мы понимаем, что все просто реагируют на трейлеры, которые они видели, и, поскольку они не понимают, что это за новый опыт, они сравнивают его с другими играми. Мы действительно уверены в результатах тестирования, которые мы получаем. Многие люди говорят, что им было очень весело, им действительно понравилась игра.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители