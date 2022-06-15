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1 час назад

Бои в космосе, планеты, города и кража кораблей в новых подробностях Starfield

Игромания.руиещё 1

Бои в космосе, планеты, города и кража кораблей в новых подробностях Starfield

Появилось много подробностей про "космический Скайрим" - Starlfield
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Тодд Говард поделился новыми подробностями о грядущей космической ролевой игре Starfield. Собрали в новости самое интересное.
  • В игре используется надёжная процедурная генерация, которая обеспечит создание тысячи планет, которые можно исследовать. При этом контента, созданного вручную, в Starfield больше, чем в других проектах Bethesda.
  • В Starfield будут особые «моменты выхода» в мир игры, когда игрок видит его масштабы. Судя по всему, эти моменты порадуют как на поверхностях планет, так и в космосе.
  • В игре будет четыре основных города; самым большим станет Новая Атлантида — не только в Starfield, но и среди всех городов в других проектах Bethesda.
  • Игроки не смогут свободно летать между планетами, управлять взлётом и приземлением не дадут — возможность посчитали не такой важной. Космос можно считать «другой реальностью».
  • Уникальные космические бои в Starfield частично вдохновлены FTL и MechWarrior.
  • Можно будет красть корабли.

Напомним, что о Starfield подробнее рассказали на прошедшем шоу Xbox и Bethesda. В рамках презентации авторы уделили внимание геймплею, кораблям, планетам, редактору и не только.

А ещё в игре будет молчаливый протагонист, а на прохождение основного сюжета уйдёт около 30-40 часов.

Выход Starfield запланирован на начало 2023 года для PC и Xbox. После этого Bethesda планирует выпустить The Elder Scrolls VI — правда, релиз не стоит ждать раньше 2025 года. А уже после новой части The Elder Scrolls фанаты могут получить Fallout 5.

Игры,Тодд Говард,
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