Появилось много подробностей про "космический Скайрим" - Starlfield

Бои в космосе, планеты, города и кража кораблей в новых подробностях Starfield
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Тодд Говард
поделился новыми подробностями о грядущей космической ролевой игре Starfield. Собрали в новости самое интересное.
- В игре используется надёжная процедурная генерация, которая обеспечит создание тысячи планет, которые можно исследовать. При этом контента, созданного вручную, в Starfield больше, чем в других проектах Bethesda.
- В Starfield будут особые «моменты выхода» в мир игры, когда игрок видит его масштабы. Судя по всему, эти моменты порадуют как на поверхностях планет, так и в космосе.
- В игре будет четыре основных города; самым большим станет Новая Атлантида — не только в Starfield, но и среди всех городов в других проектах Bethesda.
- Игроки не смогут свободно летать между планетами, управлять взлётом и приземлением не дадут — возможность посчитали не такой важной. Космос можно считать «другой реальностью».
- Уникальные космические бои в Starfield частично вдохновлены FTL и MechWarrior.
- Можно будет красть корабли.
Напомним, что о Starfield подробнее рассказали на прошедшем шоу Xbox и Bethesda. В рамках презентации авторы уделили внимание геймплею, кораблям, планетам, редактору и не только.
А ещё в игре будет молчаливый протагонист, а на прохождение основного сюжета уйдёт около 30-40 часов.
Выход Starfield запланирован на начало 2023 года для PC и Xbox. После этого Bethesda планирует выпустить The Elder Scrolls VI — правда, релиз не стоит ждать раньше 2025 года. А уже после новой части The Elder Scrolls фанаты могут получить Fallout 5.