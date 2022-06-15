Появилось много подробностей про "космический Скайрим" - Starlfield

Бои в космосе, планеты, города и кража кораблей в новых подробностях Starfield

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В игре используется надёжная процедурная генерация, которая обеспечит создание тысячи планет, которые можно исследовать. При этом контента, созданного вручную, в Starfield больше, чем в других проектах Bethesda.

В Starfield будут особые «моменты выхода» в мир игры, когда игрок видит его масштабы. Судя по всему, эти моменты порадуют как на поверхностях планет, так и в космосе.

В игре будет четыре основных города; самым большим станет Новая Атлантида — не только в Starfield, но и среди всех городов в других проектах Bethesda.

Игроки не смогут свободно летать между планетами, управлять взлётом и приземлением не дадут — возможность посчитали не такой важной. Космос можно считать «другой реальностью».

Уникальные космические бои в Starfield частично вдохновлены FTL и MechWarrior.

Можно будет красть корабли. Тодд Говард поделился новыми подробностями о грядущей космической ролевой игре Starfield. Собрали в новости самое интересное.

Напомним, что о Starfield подробнее рассказали на прошедшем шоу Xbox и Bethesda. В рамках презентации авторы уделили внимание геймплею, кораблям, планетам, редактору и не только.

А ещё в игре будет молчаливый протагонист, а на прохождение основного сюжета уйдёт около 30-40 часов.