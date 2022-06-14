Авторы Diablo IV рассказали про кости, тьму, кровь и нежить

Blizzard опубликовала очередной квартальный отчёт о разработке Diablo IV. На этот раз разработчики подробнее рассказали о классе некроманта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Некромантам доступны два вида ресурсов: самовосстанавливающаяся эссенция и трупы для призыва скелетов и других заклинаний. При этом в арсенале класса также есть мечи, кинжалы, жезлы, средоточия, щиты, косы и проклятия.

На максимальном уровне некроманты смогут выбирать между следующими стилями игры: кости, тьма, кровь и армия нежити.

Умения костей («Костяной дух», «Костяная тюрьма») отвечают в основном за физический урон и нуждается в большом запасе эссенции.

Умения тьмы («Распад», «Тлен») используют темную магию для непрерывных атак.

Умения крови («Волнение крови», «Кровавый туман) вытягивают из врагов жизнь, превращая её в защиту или оружие для некроманта.

Армия нежити отвечает за призыв мертвецов. Этот стиль также можно комбинировать с умениями костей, тьмы и крови.

Также разработчики рассказали о «Книге мертвых» — уникальной механике некромантов, которая позволяет призывать скелетов-воинов, скелетов-магов и големов.

Для каждого вида прислужников можно будет выбрать свою специализацию, сделав их, к примеру, налетчиками, защитниками или жнецами. А ещё некроманты смогут пожертвовать отдельными прислужниками ради личных бонусов.