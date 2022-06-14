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22 минуты назад

Кости, тьма, кровь и нежить — авторы Diablo IV рассказали о некромантах

Игромания.ру

Blizzard опубликовала очередной квартальный отчёт о разработке Diablo IV. На этот раз разработчики подробнее рассказали о классе некроманта.

Авторы Diablo IV рассказали про кости, тьму, кровь и нежить
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некромантам доступны два вида ресурсов: самовосстанавливающаяся эссенция и трупы для призыва скелетов и других заклинаний. При этом в арсенале класса также есть мечи, кинжалы, жезлы, средоточия, щиты, косы и проклятия.

На максимальном уровне некроманты смогут выбирать между следующими стилями игры: кости, тьма, кровь и армия нежити.

  • Умения костей («Костяной дух», «Костяная тюрьма») отвечают в основном за физический урон и нуждается в большом запасе эссенции.
  • Умения тьмы («Распад», «Тлен») используют темную магию для непрерывных атак.
  • Умения крови («Волнение крови», «Кровавый туман) вытягивают из врагов жизнь, превращая её в защиту или оружие для некроманта.
  • Армия нежити отвечает за призыв мертвецов. Этот стиль также можно комбинировать с умениями костей, тьмы и крови.

Также разработчики рассказали о «Книге мертвых» — уникальной механике некромантов, которая позволяет призывать скелетов-воинов, скелетов-магов и големов.

Для каждого вида прислужников можно будет выбрать свою специализацию, сделав их, к примеру, налетчиками, защитниками или жнецами. А ещё некроманты смогут пожертвовать отдельными прислужниками ради личных бонусов.

Релиз Diablo IV состоится в 2023 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Ранее авторы уже представили кинематографический трейлер, посвящённый некроманту, а теперь можно взглянуть на оружие и навыки этого класса.

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