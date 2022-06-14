Авторы Diablo IV рассказали про кости, тьму, кровь и нежить

Blizzard опубликовала очередной квартальный отчёт о разработке Diablo IV. На этот раз разработчики подробнее рассказали о классе некроманта.
Некромантам доступны два вида ресурсов: самовосстанавливающаяся эссенция и трупы для призыва скелетов и других заклинаний. При этом в арсенале класса также есть мечи, кинжалы, жезлы, средоточия, щиты, косы и проклятия.
На максимальном уровне некроманты смогут выбирать между следующими стилями игры: кости, тьма, кровь и армия нежити.
Также разработчики рассказали о «Книге мертвых» — уникальной механике некромантов, которая позволяет призывать скелетов-воинов, скелетов-магов и големов.
Для каждого вида прислужников можно будет выбрать свою специализацию, сделав их, к примеру, налетчиками, защитниками или жнецами. А ещё некроманты смогут пожертвовать отдельными прислужниками ради личных бонусов.
Релиз Diablo IV состоится в 2023 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Ранее авторы уже представили кинематографический трейлер, посвящённый некроманту, а теперь можно взглянуть на оружие и навыки этого класса.