Бесплатные игры на ПК: что можно скачать в Steam, Epic Games Store и других магазинах

Пока игроки по всему миру ждут громких анонсов на трансляциях Summer Game Fest в следующие несколько дней, игровая индустрия не стоит на месте. Компании покрупнее проводят маркетинговые кампании и раздачи, а команды поменьше выпускают свои маленькие проекты. Рассказываем о самых интересных бесплатных играх этой недели.

Фото: Tripwire Tripwire

Видео дня

По случаю официального анонса следующий части Street Fighter создатели серии из Capcom проводят рекламную акцию. До 22 июля в Steam можно бесплатно забрать копию Street Fighter II для коллекции Capcom Arcade Stadium. Несмотря на свой почтенный возраст, игра все еще считается одним из лучших файтингов в истории жанра — поиграть в него стоит хотя бы ради ознакомительных целей, чтобы приобщиться к истории индустрии.

Capcom

До 16 июня в Epic Games Store можно бесплатно добавить в библиотеку Maneater — симулятор акулы-убийцы, которая мстит браконьерам (и всем остальным людям) за погибших сородичей. Если вы любите фильм «Челюсти» Стивена Спилберга, то не проходите мимо: игра неплохо передает показанные там события с точки зрения кровожадного монстра.

Tripwire

Также на днях состоялся релиз нового проекта студии YAGER — авторов культовой Spec Ops: The Line. Правда, The Cycle: Frontier ни капли не похожа не предыдущую игру команды. Это многопользовательский шутер, где отряды игроков высаживаются на дикую планету, чтобы собрать как можно больше редких ресурсов. Чтобы получить награду за экспедицию, нужно вернуться домой живым — но этому могут помешать как другие игроки-собиратели, так и хищные обитатели планеты.

YAGER

Если вам нравятся карточные игры, то попробуйте Hero Realms — цифровую версию одноименной настольной игры от создателей Star Realms, которая в РФ локализована под названием «Звездные империи». Сбор колод, розыгрыш существ и заклинаний, разные герои со своими способностями — ничего необычного, но геймплей вполне компетентный.

Wise Wizard Games

Легендарный инди-хоррор, который когда-то не покидал топы YouTube, готовится отпраздновать десятилетний юбилей выходом обновленной версии — его короткая бесплатная демка доступна для всех желающих. Хороший повод предаться ностальгии о подзабытой эпохе и вспомнить, какими были независимые ужастики раньше.

Ivan Zanotti's MyMadnessWorks

Arruyo — небольшой хоррор, подготовленный в качестве студенческой работы по геймдизайну. В плане геймплея он не предлагает ничего шокирующего: игрок заперт на жуткой ферме и должен спасаться от монстров, параллельно решая головоломки. Проект предсказуемо бюджетный, но визуальный дизайн выглядит действительно стильно — слегка психоделические интерьеры фазенды производят хорошее впечатление.

DigiPen Europe-Bilbao

Еще один студенческий проект, хотя на самом деле его корни выдают только стоковые шрифты и интерфейс. Dune Strider посвящена путешествиям на парусной барже: в роли странствующего торговца игроку предстоит рассекать по пустыне между обитаемыми поселениями, продавая свои товары. Медитативный процесс, любопытная идея, красивые пейзажи — за такое было бы не жаль отдать деньги.