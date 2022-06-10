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29 минут назад

На музыкальной премии «Грэмми» станут награждать видеоигры

Чемпионат.com

Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила новые категории для 65-й церемонии вручения премии «Грэмми». Одна из них — «лучший саундтрек для видеоигры и иных интерактивных медиа» — будет впервые в истории полностью посвящена саундтрекам из видеоигр.

На музыкальной премии «Грэмми» появится неожиданная номинация
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Статуэтку в номинации присудят тем композициям, саундтрек для которых написан преимущественно из оригинальных композиций, созданных специально для видеоигры. Ранее подобные награды выдавали лишь на игровых церемониях, например, на The Game Awards и BAFTA Games, однако музыканты уже давно заявляют, что индустрия заслуживает бóльшего признания.

65-я церемония «Грэмми» пройдёт весной 2023 года. На ней выберут победителей в 91 номинации.

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