Что показали на Summer Game Fest 2022: игра по «Чужим» и The Last of Us на ПК

Так как конференция E3 канула в лету, уже несколько лет подряд ее роль выполняет Summer Game Fest: независимое мероприятие, во время которого студии всех категорий представляют грядущие игры. В этом году трансляция обошлась без громких премьер и новостей о давно ожидаемых проектах, но и без них было, на что посмотреть. Собрали самые интересные анонсы выставки.

Фото: Funcom Funcom

Aliens: Dark Descent

Первым интересным анонсом трансляции стала Aliens: Dark Descent — тактическая стратегия по вселенной «Чужих», где игроку в роли командира морпехов предстоит защитить далекую планету от вторжения ксеноморфов. Судя по трейлеру, поклонников франшизы ждет нечто похожее на Space Hulk, тем более что за разработку проекта отвечает студия Tindalos Interactive, которая ранее работала над серией Battlefleet Gothic: Armada по мотивам Warhammer 40 000. Хотя предыдущие игры команды получили смешанные отзывы, разработчики явно имеют опыт в жанре стратегий. Это уже небольшой повод для оптимизма.

Focus Entertainment

The Callisto Protocol

Striking Distance Studios показала первый геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol, который лишь подтвердил то, что все и так прекрасно понимали — это Dead Space под другим названием. Впрочем, это не обязательно плохие новости. Напротив, игра смотрится хорошо: стильная графика, мощный звук, действительно мерзкие монстры. Если геймдизайн не подведет, то нас ждет как минимум вполне достойный экшен-хоррор. Как максимум — настоящее продолжение серии, несправедливо загубленной спорными решениями Electronic Arts.

KRAFTON

Flashback 2

Спустя тридцать лет после выхода оригинальной игры Microids представила премьерный трейлер Flashback 2 — приключенческого sci-fi экшена, который продолжает события предыдущей части. Полноценный ремейк первой Flashback разочаровал поклонников оригинала, так что сиквел заранее вызвал серьезный скепсис. Пока об игре сложно что-то сказать.

Microids

Fort Solis

Fort Solis — еще один космический хоррор, но совсем иного толка. На трансляции не раскрыли никаких подробностей об игре кроме двух: она будет ориентирована на сюжет и исследование марсианской космической станции. О разработчиках тоже мало что известно, однако ключевые роли сыграют известные в игровой индустрии актеры — Трой Бейкер и Роджер Кларк, подаривший голос главному герою Red Dead Redemption 2. Похоже, авторы Fort Solis располагают солидным бюджетом. Остается надеяться, что он пойдет не только на знаменитых актеров, но и на игровой процесс.

Black Drakkar Games

ROUTINE

Да, опять космический хоррор. ROUTINE впервые была анонсирована еще десять лет назад, однако через пять лет разработки игра намертво застряла в производственном аду. За это время многие заочно поставили на ней крест, но напрасно: студия Lunar Software перезагрузила проект и намерена довести начатое до конца. Опять же, на данный момент об игре практически ничего не известно, но трейлер выглядел чертовски стильно — как научно-фантастический аналоговый хоррор. Плюс музыку напишет композитор последних DOOM Мик Гордон.

Raw Fury

Stormgate

Студия Frost Giant, созданная выходцами из Blizzard, представила свой дебютный проект — стратегию в реальном времени под названием Stormgate. Внешне она отчасти похожа на StarCraft II, однако разработчики обещают значительно изменить привычную формулу. Stormgate предложит полноценную сюжетную компанию, которую можно пройти в кооперативе, разные режимы сетевых сражений, совместные битвы против ИИ и традиционные дуэли один на один. Правда, тот факт, что игра будет условно-бесплатной, вызывает резонные опасения — многое будет зависеть от того, как авторы решат монетизировать проект.

Frost Giant

Goat Simulator 3

Coffee Stain Studios решила перескочить вторую номерную часть и представить Goat Simulator 3 — словом, все как обычно. Безумие, нарочито кривая ragdoll-физика, добродушный стеб над популярными трендами индустрии и козлы. Первая Goat Simulator в свое время прогремела на весь Интернет благодаря множеству YouTube-роликов от крупных игровых видеоблогеров, но это было восемь лет назад — целая вечность по меркам современных трендов. Так что интересно, сможет ли продолжение добиться такого же успеха.

Coffee Stain Publishing

Metal: Hellsinger

Студия The Outsiders представила геймплейный трейлер Metal: Hellsinger — гибрида шутера от первого лица и ритм-гейма, где игроку предстоит уничтожать орды демонов в такт тяжелому металлу. Нечто похожее предлагала BPM: BULLETS PER MINUTE, вышедшая два года назад, однако Metal: Hellsinger явно метит в совсем другой уровень качества. Она выглядит и звучит дорого, но в хорошем смысле слова. За саундтрек отвечает целая плеяда известных музыкантов из таких групп как Lamb of God, Arch Enemy, Trivium и даже System of A Down. Даже если игра получится не очень хорошей, то записанные для нее треки наверняка можно будет слушать как отдельный альбом.

Funcom

Ремейк The Last of Us

Пожалуй, самым большим событием Summer Game Fest стал полноценный анонс ремейка первой части The Last of Us, который выйдет не только на PlayStation 5, но и на ПК. Эта информация утекла в Сеть до официальной премьеры, но все равно произвела фурор: Sony активно делится своими эксклюзивами, и это не может не радовать. По словам креативного директора Naughty Dog Нила Дракманна, в плане графики новая версия The Last of Us создается с нуля — художники и аниматоры значительно переработали визуальную составляющую игры. Также заявлены некоторые улучшения механик, искусственного интеллекта противников и другие приятные мелочи.