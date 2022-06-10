Появились первые подробности про мультиплеер The Last of Us

9 июня Naughty Dog поделилось кучей деталей о будущем The Last of Us: анонсировала ремейк первой части, показала новый кадр из одноимённого сериала и представила концепт-арт мультиплеера по франшизе, который изначально должен был войти в комплект с сиквелом.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Инсайдер Джефф Грабб во время презентации Summer Game Fest поделился собственными данными о мультиплеерной игре. По его словам, это по-настоящему гигантский проект, который будут поддерживать как сервисный продукт: с частыми обновлениями и временными ивентами. Упор в нём будет делаться на сражения между игроками — это значительно отличает его от других сервисных игр.