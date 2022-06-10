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30 минут назад

Инсайдер: мультиплеер The Last of Us — большая игра-сервис с частыми обновлениями

Чемпионат.com

9 июня Naughty Dog поделилось кучей деталей о будущем The Last of Us: анонсировала ремейк первой части, показала новый кадр из одноимённого сериала и представила концепт-арт мультиплеера по франшизе, который изначально должен был войти в комплект с сиквелом.

Появились первые подробности про мультиплеер The Last of Us
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Инсайдер Джефф Грабб во время презентации Summer Game Fest поделился собственными данными о мультиплеерной игре. По его словам, это по-настоящему гигантский проект, который будут поддерживать как сервисный продукт: с частыми обновлениями и временными ивентами. Упор в нём будет делаться на сражения между игроками — это значительно отличает его от других сервисных игр.

Грабб утверждает, что студия относится к проекту как к сюжетному блокбастеру — с большим вниманием к деталям. Судя по всему, игроков ожидает очень качественная мультиплеерная игра, на которую Sony делает большую ставку. Полноценный анонс игры состоится в 2023 году — тогда-то мы и узнаем всё из первых рук.

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