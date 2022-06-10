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1 час назад

В «Аллодах Онлайн» увеличили количество наград

Чемпионат.com

Разработчики «Аллодов Онлайн» объявили о проведении акции «Улыбка Судьбы». С 10 по 14 июня игроки смогут получать больше наград.

В «Аллодах Онлайн» увеличили количество наград
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Бонусы распределены по дням. Так, с 10 по 11 июня можно получить в два раза больше отметок о достижениях и различных реликвий. А в период с 12 по 13 число разработчики будут давать вдвое больше амброзии и эссенции бури.

Сама Судьба улыбается всем искателям приключений! Это значит, что в эти выходные будет увеличено количество получаемых наград!

В конце марта «Аллоды Онлайн» стал особенно популярны. Это связано с ограничениями в World of Warcraft и других сетевых проектах. Авторы приняли решение развивать игру дальше, поскольку увидели в этом большой потенциал и нужду игроков в тайтле.

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