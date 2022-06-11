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32 минуты назад

Ремейк, сериал, мультиплеер: все анонсы по The Last of Us

Чемпионат.com

На выставке Summer Game Fest анонсировали ремейк The Last of Us — культовой постапокалиптичной игры Naughty Dog. Проект перевели на движок второй части, освежили боевую систему, при этом оставив сюжет нетронутым. Игра выйдет на PS5 уже 2 сентября, на ПК она доберётся позже.

Ремейк, сериал, мультиплеер: все анонсы по The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Трейлер

Новый кадр сериала The Last of Us

Чемпионат.ком

Также авторы показали новый кадр из сериала The Last of Us, на котором Джоэл и Элли прячутся от щелкунов в музее. Премьера шоу должна состояться в 2023 году. Оказывается, в сериале снялись Трой Бейкер и Эшли Джонсон, которые сыграли героев в оригинальных играх. Кого именно воплотили актёры, неизвестно.

Мультиплеер The Last of Us: Part 2

Также авторы рассказали детали мультиплеерной игры на основе The Last of Us: Part 2. В ней будет сюжет, а полноценный показ состоится в 2023 году.

Чемпионат.ком

Разработчики показали первый арт проекта, который удивляет своей масштабностью.

Игры,Эшли Джонсон,
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