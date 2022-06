«Я не куплю эту игру в третий раз» — фанаты раскритиковали ремейк The Last of Us

9 июня Sony анонсировала ремейк The Last of Us — культовой игры в сеттинге постапокалипсиса о приключениях контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Разработчики сильно доработали игру графически, улучшили искусственный интеллект и улучшили боевую систему. Проект уже можно предзаказать — в России игра стоит 5499 рублей, в остальном мире около $ 70.