«Я не куплю эту игру в третий раз» — фанаты раскритиковали ремейк The Last of Us

9 июня Sony анонсировала ремейк The Last of Us — культовой игры в сеттинге постапокалипсиса о приключениях контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Разработчики сильно доработали игру графически, улучшили искусственный интеллект и улучшили боевую систему. Проект уже можно предзаказать — в России игра стоит 5499 рублей, в остальном мире около $ 70.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

В комментариях под анонсом в блоге PlayStation пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что ремейк выглядит здорово и стоит того, чтобы купить игру ещё раз. Другие приняли анонс в штыки и заявили, что не станут тратить такие деньги на ту же игру в третий раз, ведь им даже не предложили вариантов предзаказать по более низкой цене.

Ну и где предзаказ по более низкой цене для обладателей оригинала? Я не стану покупать эту игру за полную стоимость в третий раз.

Полная цена за второй ремастер игры, которой ещё нет и 10 лет? Да вы издеваетесь.

Некоторые фанаты PlayStation пришли в ярость из-за того, что в будущем ремейк выйдет и на ПК. Ведь там будет региональная цена в Steam с кучей графических настроек и возможностями модификации, чего нет на PS5.

Для чего нам PS5? Для того, чтобы покупать ВАШИ игры по полной стоимости! А теперь ПК-пользователи получают то же самое с более низкой ценой, графическими настройками, повышенным FPS и модификациями. Sony, ты сошла с ума?

Под анонсирующим роликом на YouTube-канале PlayStation неодобрение пользователей также превышает норму. На момент публикации заметки трейлер собрал 52 тыс. лайков при 12 тыс. дизлайков. Теперь это один из самых задизлайканных анонсов игр Sony.