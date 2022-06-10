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1 час назад

Творческий директор студии Firaxis: «Серия XCOM живее всех живых»

Чемпионат.com

Творческий директор студии Firaxis Джейк Соломон заявил, что его команда не ставила на паузу серию XCOM. Более того, по его словам, франшиза даже не находится в спячке, и фанатам стоит ждать выхода продолжения.

Firaxis: «Серия XCOM живее всех живых»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Пока я жив, пока жива Firaxis, серия XCOM даже не в спячке. XCOM живее всех живых.

Последняя на данный момент игра в серии — Chimera Squad — вышла в 2020 году и получила смешанные отзывы от пользователей. Проект критиковали за упрощение механик прошлых частей франшизы и отсутствие выверенного баланса, характерного для игр студии.

В данный момент Firaxis работает над Marvel's Midnight Suns — тактической игрой в духе XCOM с героями Marvel. Проект поступит в продажу 7 октября на ПК и консолях.

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