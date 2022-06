Блогер покадрово сравнил оригинал и ремейк The Last of Us

Ремейк The Last of Us анонсировали совсем недавно, а YouTube-блогер ElAnalistaDeBits уже выпустил новый ролик, в котором детально сравнил ремейк The Last of Us с оригиналом. И если некоторым пользователям сперва показалось, что разница не так уж велика, то видео наглядно её демонстрирует.