Обзор V Rising — Отличный сурвайвал за скромные деньги

На просторах рынка видеоигр очень сложно выделить что-то уникальное, особенно когда дело касается только вышедших игр. Однако порой, разработчикам удается удивить игроков и даже несмотря на слабый маркетинг, проекты оказываются на вершине.

Фото: MMO13 MMO13

Среди таких интересных продуктов оказался симулятор выживания V Rising от Stunlock Studios, который не только получился заманчивым, но и вполне уникальным. Проект выполнен в вампирской тематике с изометрической камерой и предлагает новый взгляд на достаточно уставший жанр.

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Перед стартом игроки могут выбрать различные PvP и PvE сервера, причем играть можно как в одиночном режиме, так и онлайне. При последнем варианте разрешается объединяться в группы до четырех человек, чего вполне достаточно. После выбора сервера можно приступить к созданию персонажа и хотя редактор выглядит достаточно просто, комбинаций все же достаточно для придания уникальности герою.

Выполнив стандартные процедуры, мы оказываемся в мрачном подземелье одной из начальных локаций. Управление здесь интуитивно понятное, как в любом диаблоиде: мышка, плюс WASD и кнопки для использования навыков, а также для режима взаимодействия с объектами и подбирания предметов. Авторы решили не изобретать велосипед и выбор оказался верным, поскольку в таком случае можно быстро сосредоточиться на геймплее и он здесь действительно интересный.

В первую очередь бросается в глаза необычная система выживания. Так как мы играем за вампира, приходится уделять большое внимание системе дня и ночи. Днем даже краткое нахождение на солнце может доставить неприятности в виде быстрого снижения здоровья и даже смерти. Приходится скрываться в тенях деревьев, камней, скал и других объектов. Ночью герой передвигается свободно и причин для беспокойства нет.

Нельзя долго находиться на солнце. Также стоит избегать воздействия чеснока, серебра (руды и монет много с собой не поносишь) и священной магии в определенных местах

Все это приводит к тому, что жилье нам необходимо. Собрав первоначальные ресурсы и построив небольшую деревянную крепость вместе с жаровней, наводящей туман и защищающей от ультрафиолета днем, можно приступать к прокачке и дальнейшему развитию. Повышать свою мощь можно несколькими способами: убивая боссов, имеющих V кровь и тем самым получая новые способности, либо создавая новую экипировку на станках.

Экипировка имеет цифровой показатель, который складывается в общий уровень. К примеру, надев предмет 8 уровня, он прибавится к цифрам других экипированных вещей и общий уровень повысится. От уровня зависит получаемый и наносимый урон по врагам, поэтому имея, например, 20-й уровень, убить босса или другого игрока 70-го будет практически невозможно, даже вчетвером. Все это приводит к тому, что повышение происходит постепенно, как и доступ к новым, уникальным ресурсам. Привыкшим к числам опыта будет довольно сложно, поскольку их нет, но это не делает игру менее интересной.

MMO13

Уникальность проекту придает не только система прокачки с сеттингом, но и система строительства. Достаточно простая и со своими нюансами, она выделяется среди других игр. Пока здесь только два вида стен: деревянные и каменные, однако при установке последних появляется крыша и больше нет необходимости пользоваться жаровней, наводящей туман и скрывающий от солнца. В дальнейшем, вампирский замок можно кастомизировать по своему усмотрению: добавляя обои внутри и снаружи, размещая картины, мебель, гробы для себя и слуг. Можно даже построить сад с могилами или красивую лужайку с газоном и цветами.

Слуг можно использовать как для обороны замка, экипировав их посильнее, так и для добычи ресурсов путем отправки на задания

Внутри замка “сгребать” все верстаки и производственные строения для удобства в кучу не получится, ведь их можно улучшить, только разместив в отдельной комнате и построив специальные полы. Например, чтобы снизить количество ингредиентов для создания пряжи на ткацком станке на 25%, потребуется создать закрытое помещение с полом портного, и так далее. Все это заставляет проявлять творческий подход к проектированию помещений и в команде как правило всегда найдется человек, отвечающий за это дело. Стоит отметить, что добыча ингредиентов для станков и крафта — дело хлопотное. Для большого количества NPC и боссов требуется тактика, иначе легко можно погибнуть под натиском врагов.

MMO13

Истребление NPC является не единственным занятием в игре. PvP — это также немаловажный аспект. Сервера имеют самые разные настройки, однако самыми беспокойными из них являются хардкорные: с полной потерей лута при смерти и постоянно включенными осадами. Последние здесь проходят немного странно и не похожи на стандартные в других сурвайвалах.

К примеру, убив определенного босса на максимальном уровне можно получить способность превращения в летучую мышь и полета, а затем постараться залететь на выступ, незанятый крепостью, и тем самым зайти с тыла или вовсе наткнуться на незапертую дверь и облутать сундуки. Что касается разрушения стен, то тут требуется вызывать осадного голема, который предварительно создается в специальном станке. После его призыва можно приступать к разрушению вражеских сооружений, однако при этом вы будете отмечены на карте и если не быть осторожным, к битве могут подключиться дополнительные вражеские игроки, помимо обороняющихся. Все это держит в напряжении, но и тут может выручить одно преимущество.

Убивая боссов можно получить как обычные навыки атаки и поддержки, так и мощные ульты

Получив все предметы, самую мощную экипировку и сравнявшись, игроки способны в дальнейшем нарушить баланс сил. Сделать это можно путем постройки специального строения, которое позволяет забирать души некоторых боссов и нести их на базу. Затем алтарь с душой устанавливается как элемент интерьера и весь клан может когда угодно активировать временный бафф, усиливающий героев в соответствии с особенностями побежденного монстра. Единственным минусом является отображение алтаря на карте, из-за чего ваша база будет из любой точки.

MMO13

Весь этот баланс, риск его нарушить и постоянные противостояния держат в напряжении, заставляя воевать усердно и взаимодействовать с другими игроками, что поддерживает интерес к игре долгое время.

Что еще хотелось бы отметить, так это мелодичный саундтрек, отлично вписывающийся в атмосферу. Также не раздражает графика и гринд, поскольку развитие практически никогда не останавливается и всегда можно повернуть ситуацию в свою пользу.

Хотя в игре есть система порталов для быстрого перемещения, летать в облике мыши все же безопасней и почти также быстро. Однако так нельзя переносить с собой ресурсы

В итоге впечатление о V Rising сложилось исключительно положительное. Достаточно уникальный сеттинг вдохнул жизнь в поросший зарослями жанр, а достойное исполнение заставляет испытывать уважение к разработчикам. Единственным минусом пока можно назвать малое количество контента, но это дело будущего.