Разработчики показали Among Us VR

Разработчики студии Schell Games представили первый видеоролик с игровым процессом инди-проекта Among Us VR. Данный проект является тем же Among Us, который так полюбился миллионам игроков, однако теперь весь процесс станет происходить в виртуальной реальности.

Фото: MMO13 MMO13

Все разнообразные задания, общение с игроками и «разборы полетов» будут происходить при использовании VR-очков и специальных контроллеров.