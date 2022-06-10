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46 минут назад

Представлен видеоролик с игровым процессом Among Us VR

MMO13

Разработчики студии Schell Games представили первый видеоролик с игровым процессом инди-проекта Among Us VR. Данный проект является тем же Among Us, который так полюбился миллионам игроков, однако теперь весь процесс станет происходить в виртуальной реальности.

Разработчики показали Among Us VR
Фото: MMO13MMO13

Все разнообразные задания, общение с игроками и «разборы полетов» будут происходить при использовании VR-очков и специальных контроллеров.

Трейлер

Идея выглядит действительно интересно. Among Us VR выйдет на ПК в течении 2022 года, а ознакомиться с игровым процессом наглядно можно по видеоролику.

Игры,
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