Paradox показала крайне красивые скриншоты исторической стратегии Victoria 3

Paradox опубликовала новый дневник разработчиков Victoria 3 — исторической стратегии от авторов Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings. Авторы наконец-то показали множество геймплейных кадров не только с интерфейсом, но и с модельками персонажей, портретами и картой.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Художники стратегии заявили, что в своей работе использовали смесь стилей современного цифрового искусства и картин XIX века. Авторы пытались сделать так, чтобы карта получилась максимально читаемой и выглядела в духе своего времени.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком