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1 час назад

Стильные скриншоты исторической стратегии Victoria 3

Чемпионат.com

Paradox опубликовала новый дневник разработчиков Victoria 3 — исторической стратегии от авторов Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings. Авторы наконец-то показали множество геймплейных кадров не только с интерфейсом, но и с модельками персонажей, портретами и картой.

Paradox показала крайне красивые скриншоты исторической стратегии Victoria 3
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Художники стратегии заявили, что в своей работе использовали смесь стилей современного цифрового искусства и картин XIX века. Авторы пытались сделать так, чтобы карта получилась максимально читаемой и выглядела в духе своего времени.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Victoria 3 — глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 гг. и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени. Даты выхода у проекта пока нет.

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