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25 минут назад

Одержимый ягнёнок и стеклянный скейтбордист: главное с презентации Devolver Digital

Чемпионат.comиещё 1

В ночь на 10 июня инди-издатель Devolver Digital провёл собственную презентацию будущих проектов. Авторы представили всего четыре игры, однако для многих они выглядели даже более любопытными, чем проекты на Summer Game Fest. Мы выбрали главное из выставки.

Одержимый ягнёнок и стеклянный скейтбордист: главное с презентации Devolver Digital
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Трейлер и дата выхода экшена Cult of the Lamb<br/>

Massive Monster представила роуглайт Cult of the Lamb, в котором необходимо управлять одержимым ягнёнком, спасённым от гибели жутким незнакомцем. Чтобы отдать долг спасителю, ему придётся искать верных последователей и совершать тайные вылазки. Проект выйдет 11 августа 2022 года на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Его уже можно предзаказать в Steam по цене в 699 рублей.

Трейлер Anger Foot<br/>

Разработчики из Free Lives описывают Anger Foot как «хардбасс-игру, в которой нужно выбивать двери и убивать людей». Главной особенностью проекта стало то, что весь ближний бой главного героя завязан только на его левой ноге. Во всём остальном это добротный шутер в стиле недавней Forgive me Father. Проект поступит в продажу в 2023 году. Демо-версию Anger Foot уже можно оценить в Steam.

Трейлер The Plucky Squire<br/>

Невероятно милое приключение The Plucky Squire расскажет историю героев сказок Йота и его друзей, которые сошли со страниц книг в реальный мир. Авторы обещают увлекательный геймплей с переходами в разные измерения и сказочную атмосферу. Релиз состоится в 2023 году на ПК и консолях. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Трейлер Skate Story<br/>

Пожалуй, самая необычная игра выставки. В Skate Story игрокам предстоит взять на себя роль стеклянного скейтбордиста-демона, который пытается выбраться из загробного мира. Для достижения своей цели он должен выполнять трюки, но быть при этом крайне осторожным в силу материала, из которого он состоит. Игра выйдет в 2023 году. Проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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