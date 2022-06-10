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1 час назад

Новая игра про культовых Черепашек-ниндзя выйдет уже через неделю!

Чемпионат.com

Студия Dotemu показала новый геймплей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge и наконец-то назвала дату релиза. Игра про культовых Черепашек-ниндзя, которая выглядит точно так же, как классическая TMNT на «Сеге», выйдет уже 16 июня.

Новая игра про культовых Черепашек-ниндзя выйдет уже через неделю!
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Вместе с этим разработчики представили новый геймплейный трейлер, где показали ещё одного играбельного персонажа — Кейси.

Трейлер

В ролик попали фрагменты некоторых уровней. Помимо классических линейных сегментов, игрокам предстоит кататься на скейтбордах и биться с боссами. Одной из особенностей станет режим аж на шестерых.

Релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge состоится на всех актуальных платформах. С первого же дня экшен станет доступен в сервисе Xbox Game Pass.

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