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1 час назад

Представлена игра, которая похожа на смесь Dark Souls с DOOM

Cq.ru

Witchfire уже можно назвать долгостроем. Разработчики рассказывают про проект с 2019 года, но примерная дата релиза появилась только на Summer Game Fest 2022.

Представлена игра, которая похожа на смесь Dark Souls с DOOM
Фото: guitar-master.esguitar-master.es

Смесь Dark Souls и шутера DOOM можно будет опробовать уже в конце 2022 года. Разработчики Painkiller обещают, что игра не будет похожа на их предыдущий проект, а возьмет только лучшее от других франшиз. По заверению авторов, Witchfire станет шутером с элементами «рогалика». Изначально игра выйдет в раннем доступе в Epic Games Store, а только после этого появится на других площадках. На данный момент Witchfire является эксклюзивом для ПК.

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