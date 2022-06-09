Представлена игра, которая похожа на смесь Dark Souls с DOOM

Смесь Dark Souls и шутера DOOM можно будет опробовать уже в конце 2022 года. Разработчики Painkiller обещают, что игра не будет похожа на их предыдущий проект, а возьмет только лучшее от других франшиз. По заверению авторов, Witchfire станет шутером с элементами «рогалика». Изначально игра выйдет в раннем доступе в Epic Games Store, а только после этого появится на других площадках. На данный момент Witchfire является эксклюзивом для ПК.