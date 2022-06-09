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1 час назад

Над стратегией Stormgate работают разработчики Warcraft и StarCraft

Игромания.ру

Ещё в 2020 году выходцы из Activision Blizzard, которые работали над Warcraft 3, StarCraft II и другими проектами, основали студию Frost Giant. В прошлом году они объявили, что трудятся над стратегией в реальном времени на базе Unreal Engine 5. А теперь представили свой проект: бесплатную онлайновую кооперативную стратегию Stormgate.

Над стратегией Stormgate работают разработчики Warcraft и StarCraft
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие Stormgate разворачивается в условиях войны с инопланетными захватчиками. Игроков ждёт сюжетная кампания, которую можно проходить как в одиночку, так и с друзьями, ряд онлайновых PvP-режимов, в том числе дуэльного формата, и кооперативные схватки против искусственного интеллекта.Пока что заявлена версия только для РС, и её бета-тестирование должно стартовать в 2023 году.

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