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29 минут назад

Анонсирован новый симулятор козла — Goat Simulator 3

Чемпионат.com

Coffee Stain неожиданно анонсировала Goat Simulator 3 — новую игру в жанре «симулятор козла». Показанный трейлер выполнен в традиционно ироничной манере — авторы высмеяли старый тизер Dead Island 2, представленный много лет назад.

Coffee Stain анонсировала новый симулятор козла
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В третьей части, которая на самом деле вторая, будет полноценный кооператив до четырёх человек (как за одной системой, так и по сети). Судя по всему, проект останется верен себе: авторы обещают кучу безумия, юмора и традиционный опыт прошлой части. Игроки смогут сносить практически любые объекты на своём пути, зарабатывать очки и проходить мини-игры.

Трейлер

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Goat Simulator 3 выйдет осенью на ПК (Epic Games Store), Xbox и PlayStation. Игру уже можно добавить в список желаемого в EGS.

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