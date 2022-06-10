Coffee Stain анонсировала новый симулятор козла

Coffee Stain неожиданно анонсировала Goat Simulator 3 — новую игру в жанре «симулятор козла». Показанный трейлер выполнен в традиционно ироничной манере — авторы высмеяли старый тизер Dead Island 2, представленный много лет назад.
В третьей части, которая на самом деле вторая, будет полноценный кооператив до четырёх человек (как за одной системой, так и по сети). Судя по всему, проект останется верен себе: авторы обещают кучу безумия, юмора и традиционный опыт прошлой части. Игроки смогут сносить практически любые объекты на своём пути, зарабатывать очки и проходить мини-игры.
Goat Simulator 3 выйдет осенью на ПК (Epic Games Store), Xbox и PlayStation. Игру уже можно добавить в список желаемого в EGS.