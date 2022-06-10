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37 минут назад

Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат.com

Команда Infinity Ward представила дебютный геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2 на выставке Summer Game Fest 2022. В ролике показали сюжетную миссию где-то в море, куда команда главных героев прибыла для охоты на наёмников, спрятавшихся на нефтяном танкере.

Activision впервые показала Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Миссия очень похожа на пролог оригинальной Modern Warfare с атакой на танкер. Игрок планомерно зачищает помещения и постепенно пробирается к верхним уровням платформы, тихо зачищая противников. В руках персонажа автомат с прицелом и глушитель. В ходе сессии было как минимум несколько заскриптованных моментов вроде штурма комнаты под оглушающую гранату напарника.

Видео

После штурма команда переместилась на корабль, который попал под шторм. Из-за этого судно начало качать, поэтому игроку нужно не только отстреливаться от противников, но и маневрировать между скользящими контейнерами.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Обладатели PlayStation традиционно получат ранний доступ к бета-версии.

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