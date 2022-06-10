В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
35 минут назад

Над Project Honor трудятся бывшие разработчики World of Warcraft

Игромания.руиещё 1

Осенью прошлого года выходцы из компании Blizzard, разработчики World of Warcraft и одновременно соратники по гильдии Notorious объявили о создании одноименной студии. А теперь студия Notorious анонсировала свой дебютный проект. И это онлайновая игра, но не MMORPG.

Разработчики World of Warcraft представили новую игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Project Honor — ролевая игра, основанная на классах, в ней мы будем добывать ресурсы и трофеи для снаряжения своего персонажа как в одиночку, так и с друзьями. Студия рассматривает свой проект как игру в новом, развивающемся жанре, где сочетаются элементы PvP и PvE, и хочет переосмыслить каноны фэнтезийных ролевых игр.

Игру создают на Unreal Engine 5, и с помощью современного движка хотят выстроить мир, полный загадок и опасностей. Хотя нам обещают стандартные классы наподобие мага, воина и жреца, у каждого будет уникальный игровой процесс и характерная внешность.

Разработчики собираются переосмыслить стандартную боевую систему ролевых игр и обещают нам рукопашные бои, динамичный вид от третьего лица, заклинания и способности. Впрочем, работа только началась, так что многие аспекты в процессе могут поменяться.

В разработке студии помогает One True King, игровая организация, участники которой некогда были профессиональными игроками World of Warcraft. Теперь же она в основном занимается созданием онлайнового контента и Twitch-трансляциями. Одним из её основателей выступает знаменитый блогер Asmongold.

Стримеры будут помогать с финансированием игры, а также выступать советчиками и тестировщиками. Но в активной разработке они участвовать не будут.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители