Разработчики World of Warcraft представили новую игру

Осенью прошлого года выходцы из компании Blizzard, разработчики World of Warcraft и одновременно соратники по гильдии Notorious объявили о создании одноименной студии. А теперь студия Notorious анонсировала свой дебютный проект. И это онлайновая игра, но не MMORPG.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Project Honor — ролевая игра, основанная на классах, в ней мы будем добывать ресурсы и трофеи для снаряжения своего персонажа как в одиночку, так и с друзьями. Студия рассматривает свой проект как игру в новом, развивающемся жанре, где сочетаются элементы PvP и PvE, и хочет переосмыслить каноны фэнтезийных ролевых игр.

Игру создают на Unreal Engine 5, и с помощью современного движка хотят выстроить мир, полный загадок и опасностей. Хотя нам обещают стандартные классы наподобие мага, воина и жреца, у каждого будет уникальный игровой процесс и характерная внешность.

Разработчики собираются переосмыслить стандартную боевую систему ролевых игр и обещают нам рукопашные бои, динамичный вид от третьего лица, заклинания и способности. Впрочем, работа только началась, так что многие аспекты в процессе могут поменяться.

В разработке студии помогает One True King, игровая организация, участники которой некогда были профессиональными игроками World of Warcraft. Теперь же она в основном занимается созданием онлайнового контента и Twitch-трансляциями. Одним из её основателей выступает знаменитый блогер Asmongold.