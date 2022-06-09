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32 минуты назад

Windows 11 и Microsoft Edge получат обновления специально для игр

Мария Иванова

Microsoft сообщила, что Windows 11 и браузер Microsoft Edge получат ряд серьезных улучшений, направленных на работоспособность игр, и частичную интеграцию облачных функций Xbox Cloud Gaming.

Windows 11 и Microsoft Edge получат обновления специально для игр
Фото: MicrosoftMicrosoft

Так, будущие обновления Windows 11 оптимизируют производительность игр в оконном режиме, чтобы снизить задержку и позволить игрокам использовать продвинутые настройки графики, вроде автоматического HDR и переменной частоты обновления. Более того, на операционной системе появится новое приложение для калибровки HDR, призванное повысить точность цветопередачи на мониторах, поддерживающих технологию. На рабочем столе можно будет расположить отдельный виджет Game Pass для быстрого доступа к играм из библиотеки Xbox. Наконец, новая панель управления контроллерами позволит запускать игры в облаке без использования клавиатуры или мыши.

Среди новшеств для браузера Edge заявлена персонализированная домашняя страница, где будут собраны актуальные гайды, живые трансляции и другие новости из мира игровой индустрии. Режим повышенной эффективности сократит расходы оперативной памяти на веб-страницы во время игры, тогда как функция Clarity Boost повысит отзывчивость управления и четкость изображения при использовании облачного сервиса.

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