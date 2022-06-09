Windows 11 и Microsoft Edge получат обновления специально для игр

Так, будущие обновления Windows 11 оптимизируют производительность игр в оконном режиме, чтобы снизить задержку и позволить игрокам использовать продвинутые настройки графики, вроде автоматического HDR и переменной частоты обновления. Более того, на операционной системе появится новое приложение для калибровки HDR, призванное повысить точность цветопередачи на мониторах, поддерживающих технологию. На рабочем столе можно будет расположить отдельный виджет Game Pass для быстрого доступа к играм из библиотеки Xbox. Наконец, новая панель управления контроллерами позволит запускать игры в облаке без использования клавиатуры или мыши.