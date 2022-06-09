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1 час назад

Игры Microsoft будут запускаться на телевизорах Samsung без Xbox

Мария Иванова

30 июня на смарт-телевизорах Samsung появится официальное приложение Xbox, которое позволит запускать игры Microsoft через облачные сервисы без консоли — для этого понадобится только подключить геймпад по Bluetooth.

Игры Microsoft будут запускаться на телевизорах Samsung без Xbox
Фото: MicrosoftMicrosoft

Как сообщила компания, пользователям, оформившим платную подписку на Game Pass Ultimate, будет доступен тот же каталог игр, что и владельцам полноценных консолей. Приложение войдет в состав центра Game Hub, которым будут оснащены новейшие телевизоры Samsung. Также отмечается, что для игры не обязательно владеть геймпадом от Xbox — помимо него заявлена поддержка контроллера DualSense для PlayStation 5 и Elite Series 2.

Этот анонс предваряет полномасштабную презентацию игровых проектов Microsoft, которая состоится 12 июня. По мнению аналитиков, во время трансляции издатель представит новые подробности о будущих релизах Bethesda Game Studios и Arkane Studios, включая Starfield и Redfall.

Игры,Microsoft,
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