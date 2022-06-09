Игры Microsoft будут запускаться на телевизорах Samsung без Xbox

30 июня на смарт-телевизорах Samsung появится официальное приложение Xbox, которое позволит запускать игры Microsoft через облачные сервисы без консоли — для этого понадобится только подключить геймпад по Bluetooth.

Как сообщила компания, пользователям, оформившим платную подписку на Game Pass Ultimate, будет доступен тот же каталог игр, что и владельцам полноценных консолей. Приложение войдет в состав центра Game Hub, которым будут оснащены новейшие телевизоры Samsung. Также отмечается, что для игры не обязательно владеть геймпадом от Xbox — помимо него заявлена поддержка контроллера DualSense для PlayStation 5 и Elite Series 2.