Вышел трейлер к релизу хоррора The Quarry

Уже завтра состоится релиз нового хоррора студии Supermassive Games, The Quarry. В честь этого авторы опубликовали специальный трейлер к выходу проекта.

Фото: Чемпионат Чемпионат

В ролике показали главных героев и угрозы, с которыми им предстоит столкнуться. Сам трейлер наполнен различными событиями.

Девять вожатых лагеря. Одна незабываемая ночь. Летний лагерь закончился, но сезон охоты только начался! Ваш выбор определит, кто выживет, а кто станет жертвой.

Онлайн-кооператив для проекта отложили. Изначально он должен был выйти вместе с релизом игры, однако разработчики столкнулись с проблемами. Он выйдет, но только 8 июля. Можно будет пройти тайтл вместе с другом по сети.