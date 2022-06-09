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33 минуты назад

Вышел трейлер к релизу хоррора The Quarry

Чемпионат.com

Уже завтра состоится релиз нового хоррора студии Supermassive Games, The Quarry. В честь этого авторы опубликовали специальный трейлер к выходу проекта.

Вышел трейлер к релизу хоррора The Quarry
Фото: ЧемпионатЧемпионат

В ролике показали главных героев и угрозы, с которыми им предстоит столкнуться. Сам трейлер наполнен различными событиями.

Девять вожатых лагеря. Одна незабываемая ночь. Летний лагерь закончился, но сезон охоты только начался! Ваш выбор определит, кто выживет, а кто станет жертвой.

Онлайн-кооператив для проекта отложили. Изначально он должен был выйти вместе с релизом игры, однако разработчики столкнулись с проблемами. Он выйдет, но только 8 июля. Можно будет пройти тайтл вместе с другом по сети.

The Quarry выйдет 10 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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