Starfield почти готова

Starfield — уникальная возможность для меня. Тодд Говард был моим близким другом невероятно долгое время, и тот факт, что Bethesda теперь работает с новой IP, которая уже долго находится в разработке… Это будет важным этапом для нас — с точки зрения покупки ZeniMax, работы с Тоддом и выпуском игры на рынок.