Бесплатные игры для PS Plus стали доступны в России

Только-только мы выпустили новость про недоступность бесплатных игр для PS Plus на июнь, как спустя несколько часов ситуацию всё же исправили — все три игры без танцев с бубном активируются.

Теперь не надо заниматься переводом времени на консоли и поиском бесплатного контента, чтобы произвести оплату, можно просто зайти в PS Store или в раздел PS Plus и активировать каждую игру отдельно. Мы проверили, всё действительно работает.

Напомним, до 5 июля раздают:

Все игры для PS4 полностью совместимы с PS5 и без проблем запускаются на новой консоли.