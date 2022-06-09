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32 минуты назад

Бесплатные игры для PS Plus стали доступны в России

Чемпионат.com

Только-только мы выпустили новость про недоступность бесплатных игр для PS Plus на июнь, как спустя несколько часов ситуацию всё же исправили — все три игры без танцев с бубном активируются.

Бесплатные игры для PS Plus стали доступны в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь не надо заниматься переводом времени на консоли и поиском бесплатного контента, чтобы произвести оплату, можно просто зайти в PS Store или в раздел PS Plus и активировать каждую игру отдельно. Мы проверили, всё действительно работает.

Напомним, до 5 июля раздают:

Все игры для PS4 полностью совместимы с PS5 и без проблем запускаются на новой консоли.

Обновлённый PS Plus запускается уже совсем скоро: 13 июня в США и 22 июня в Европе (тогда же ожидается и запуск в России).

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