Десятки миллиардов: Activision рассказала, сколько заработала на Call of Duty

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35 минут назад

Игры серии Call of Duty заработали более $30 млрд

Игромания.ру

Генеральный менеджер Call of Duty Джоанна Фэрис похвасталась журналистам The Washington Post успехами серии. Она сообщила, что продажи премиальных игр франшизы превысили 425 млн копий, а сама серия «заработала» более $30 млрд.

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Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, стало известно, что королевскую битву Call of Duty: Warzone с её релиза в 2020 году опробовали более 125 млн человек, а мобильную Call of Duty с 2019 года скачали более 650 млн раз.

Напомним, Activision полноценно представила Call of Duty: Modern Warfare II, которая выйдет 28 октября на PC, в том числе в Steam, а также обоих поколениях Xbox и PlayStation. После этого, но до конца года, состоится релиз Warzone 2.0.

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