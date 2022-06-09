Десятки миллиардов: Activision рассказала, сколько заработала на Call of Duty

Генеральный менеджер Call of Duty Джоанна Фэрис похвасталась журналистам The Washington Post успехами серии. Она сообщила, что продажи премиальных игр франшизы превысили 425 млн копий, а сама серия «заработала» более $30 млрд.
Кроме того, стало известно, что королевскую битву Call of Duty: Warzone с её релиза в 2020 году опробовали более 125 млн человек, а мобильную Call of Duty с 2019 года скачали более 650 млн раз.
Напомним, Activision полноценно представила Call of Duty: Modern Warfare II, которая выйдет 28 октября на PC, в том числе в Steam, а также обоих поколениях Xbox и PlayStation. После этого, но до конца года, состоится релиз Warzone 2.0.