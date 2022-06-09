Представлен Samsung Galaxy S22 Ultra в стиле Diablo

Южнокорейская компания Samsung представила специальное издание Galaxy S22 Ultra, приуроченное к выходу игры Diablo: Immortal, сообщает портал Android Authority.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Коллекционная версия Galaxy S22 Ultra упакована в деревянную коробку и содержит кожаный коврик для мыши, чехол для смартфона, беспроводную зарядку, карту Diablo Immortal и подарочную карту Blizzard.

Всего будет выпущено 100 таких моделей эксклюзивно для Кореи. Для желающих будет проходить конкурс, который даст фанатам серии игр и гаджетам Samsung шанс купить смартфон. При этом стоимость специального издания пока не разглашается.