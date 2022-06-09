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39 минут назад

Представлен эксклюзивный Samsung Galaxy S22 Ultra в стиле Diablo

Газета.Ru

Южнокорейская компания Samsung представила специальное издание Galaxy S22 Ultra, приуроченное к выходу игры Diablo: Immortal, сообщает портал Android Authority.

Представлен Samsung Galaxy S22 Ultra в стиле Diablo
Фото: Газета.руГазета.ру

Коллекционная версия Galaxy S22 Ultra упакована в деревянную коробку и содержит кожаный коврик для мыши, чехол для смартфона, беспроводную зарядку, карту Diablo Immortal и подарочную карту Blizzard.

Всего будет выпущено 100 таких моделей эксклюзивно для Кореи. Для желающих будет проходить конкурс, который даст фанатам серии игр и гаджетам Samsung шанс купить смартфон. При этом стоимость специального издания пока не разглашается.

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung на базе чипа Exynos не могут запускать новую игру Diablo Immortal из-за отсутствия оптимизации под фирменные чипы. Отмечается, что эксклюзивный Galaxy S22 Ultra лишен этих проблем, так как построен на платформе Snapdragon 8 Gen 1.

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