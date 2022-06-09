Женщины и хардкор: чего мы ждём от S.T.A.L.K.E.R. 2 и что хотим получить

Впрочем, на все хотелки найдутся свои модификации.

Фото: Чемпионат Чемпионат

Мы с замиранием сердца продолжаем ждать S.T.A.L.K.E.R. 2 и надеяться, что игра всё-таки доберётся до нас поскорее. Хочется вновь очутиться в этом суровом мире, посидеть возле костра, послушать байки, заглянуть в бункер к Сидоровичу (если он там, конечно, будет) и пойти в очередную вылазку за артефактами.

Видео дня

А пока давайте порассуждаем, а чего нам не хватает в этой серии. Пишите в комментариях свои мысли, если они не совпали с нашими.

Открытый мир без загрузочных экранов

Во всех трёх частях загрузочный экран отделял каждую локацию друг от друга. Приходилось сидеть и ждать, пока какой-нибудь Лиманск наконец-то загрузится. В наши дни загрузочные экраны отделяют внешний мир только от внутренних помещений. Чем меньше загрузочных экранов будет в S.T.A.L.K.E.R. 2, тем будет лучше в целом. Полностью бесшовный мир был бы идеальным, но для этого потребуются мощное железо и отличная оптимизация.

Девушки хотя бы в роли второстепенных персонажей

Я уже предчувствую сообщения в духе: «Идите за девушками в «Геншин», а «Сталкер» не трогайте». Мол, Зона — опасное место, где девушкам по определению будет некомфортно. Но ведь девушки бывают разные, верно? Есть такие, что слабыми их точно не назовёшь. Они тоже любят приключения. Если добавить несколько женщин в S.T.A.L.K.E.R. 2 хотя бы в роли второстепенных NPC, то ничего плохого не случится. Недовольные будут всегда, но и новых фанатов серии (в данном случае — фанаток) станет наверняка больше.

Более реалистичное оружие

Escape from Tarkov копировать не стоит, но будет неплохо, если уже в S.T.A.L.K.E.R. 2 мы будем реально ощущать, что стреляем из опасного и громкого оружия.

Я не говорю, что механика стрельбы в оригинале была ужасной. Нет, просто разработчикам пора перейти на следующий уровень и сделать каждое оружие уникальным: со своей отдачей, прицелами и звуками. Да и игроки, думаю, не откажутся от точечной настройки каждого ствола — чтобы можно было из любого калаша сделать настоящего монстра. Повесить на него крутые обвесы, оптический прицел и глушитель до кучи.

Кастомизация персонажа

Понятно, что настроить персонаж на свой вкус и цвет, как в том же «Киберпанке», нам не дадут. Всё-таки S.T.A.L.K.E.R. — это не ролевая игра. Некоторые RPG-элементы здесь присутствуют, но это прежде всего шутер. Разработчики чётко дали понять: главного героя второй части Скифа переделать не дадут.

А вот про онлайн-режим они ничего не сказали. Вероятно, именно там поклонники серии наконец-то смогут настроить своего персонажа так, как им хочется. Даже если кастомизация будет лишь частичной, максимум с выбором пола и внешности из нескольких вариантов, это уже будет прогрессом.

Кооператив

Совместного прохождения сюжетной кампании точно не будет. Это подтвердили в GSC, посчитав, что это убьёт атмосферу одиночества и страха исследования. Касается только одиночного режима.

Позже они добавили, что не исключают появления кооператива в будущем. Вероятно, он появится в духе отстрела противников с друзьями — вдобавок к классическим мультиплеерным режимам типа «Каждый сам за себя», «Командный бой» и так далее.

Противостоять бандитам вдвоём, хоть и в онлайне, согласитесь, гораздо веселее.

Хардкорная сложность с упором на реализм

Это пригодится тем игрокам, которые хотят втянуться в атмосферу Зоны по полной. Где каждая шальная пуля может стать последней. Где придётся постараться, чтобы найти аптечки или бинты. Где придётся долго копить деньги, чтобы купить себе более-менее нормальное оружие. Всё это доступно в различных модификациях к оригинальной части, но такой режим для отвязных хардкорщиков должен быть вшит изначально.

Улучшенная торговля

Многое в «Сталкере» завязано на торговцах. Купить новое оружие, сбыть артефакты или другую мелочь — всё это совершается через Сидоровича, Бармена и прочих торговцев. Только эта система в игре не совсем продумана. Сидорович пытается обмануть новичков и даёт мало денег за артефакты, потому что новички, оказавшиеся в Зоне лишь недавно, не знают, сколько они стоят на самом деле. Если авторы прикрутят возможность торговаться не только с торговцами, но и со случайными путниками, будет здорово.

Как это может работать на практике. Вы встречаете случайного сталкера, у которого закончились патроны. Тогда вы можете предложить ему два магазина для AK по определённой цене. Если цена завышена, то сталкер может отказаться и предложить свою. Вы либо принимаете его предложение, либо оставляете его без патронов. Такой же принцип может действовать и в сделках с торговцами.

Динамично меняющаяся Зона и повышенная роль выбросов

Зона в новой игре должна быть постоянно меняющейся и развивающейся, не зависеть от игрока и жить своей жизнью. Ждём в S.T.A.L.K.E.R. 2 повышения роли выбросов, которые бы оказывали сильное влияние на расположение аномалий, мутантов и артефактов, перемещая их, и были бы гораздо более разрушительными и смертоносными, как это показано во вступительном ролике «Чистого неба».

Сугубо говоря, выбросы должны стать частью чего-то большего и влиять на всё окружение кардинальным образом.

Больше жутких мутантов, аномалий и лабораторий

В оригиналах было несколько моментов, когда было реально страшно. Почти все они были связаны с советскими заброшенными лабораториями, где проводились страшные эксперименты во времена холодной войны.

Помните этот неожиданный (и от того жуткий) детский плач в одной из лабораторий «Зова Припяти»? Таких моментов должно стать больше. Кратно больше. Чтобы игрок покрывался мурашками. Не только от посещения таких мест, но и от встреч с мутантами, которые должны стать более устрашающими.

Больше взаимодействий с группировками

Фракции (они же группировки) — это то, что отличает S.T.A.L.K.E.R. от других подобных игр в постапокалипсисе. Мне бы, например, хотелось, чтобы тем же бандитам было посвящено больше времени. А то в оригинальных частях их представили не организованной преступной группировкой, а как будто разбойниками с большой дороги. Или только мне так кажется?

Ещё, конечно, хотелось бы, чтобы для каждой группировки была своя цепочка уникальных квестов, влияющих на её территориальное и финансовое положение. Чтобы можно было присоединяться к каждой фракции, включая Монолит, а затем, после завершения всех дел, свободно покидать их. В общем, я просто надеюсь, что в продолжении S.T.A.L.K.E.R. группировки будут играть намного бóльшую роль, чем в первых частях.