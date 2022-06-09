В Dota 2 вышел большой патч: собрали все изменения

Valve выпустила долгожданный патч 7.31d. Основные изменения в игре коснулись платной подписки Dota Plus, в которой появилось множество новых возможностей.

Изменения Dota Plus

Патч 7.31d

При всех крупных изменениях Dota Plus новый патч вышел достаточно стандартным. Разработчики ослабили наиболее сильные предметы и способности героев и усилили неудачников прошлого обновления. Каких-то по-настоящему критических изменений нет, однако увеличенная до 90 секунд перезарядка Black King Bar явно окажет влияние на какую-нибудь важную игру.