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4 минуты назад

В Dota 2 вышел патч 7.31d со множеством изменений в подписке Dota Plus

Чемпионат.com

Valve выпустила долгожданный патч 7.31d. Основные изменения в игре коснулись платной подписки Dota Plus, в которой появилось множество новых возможностей.

В Dota 2 вышел большой патч: собрали все изменения
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Изменения Dota Plus

  • Боевой отчёт. Новая функция, с помощью которой можно анализировать игры прошедшего игрового сезона, получать статистику выступлений на разных героях и вспоминать самые яркие моменты из матчей. За определённые достижения геймеров наградят осколками, которые можно потратить на различную косметику.
  • Режим выходного дня. Авторы добавили новые режимы поиска игры, которые позволят заполучить ещё больше осколков для Dota Plus. С 8 по 13 июня будет доступен Ability Draft, с 16 по 20 июня — скоростная версия Overthrow. Режимы при этом будут постоянно меняться.
  • Конструктор клипов. Теперь при просмотре повторов игроки могут сохранять клипы. Для этого нужно нажать на значок ножниц в правом верхнем углу, выбрать промежуток и откалибровать нужные значения. Конструктор поддерживает частоту кадров вплоть до 90 FPS.
  • Immortal-эффекты без ограничений и новые сеты за осколки. Теперь пользователи могут сочетать сразу несколько эффектов у предметов редкости Immortal. Игроков также ждут новые сеты Juggernaut, Ember Spirit и других героев.
  • Улучшения в избегании игроков. Претерпела изменения и механика избегания пользователей. Теперь игроки могут добавить комментарий, чтобы напомнить себе, почему тот или иной игрок оказался в «додж-листе». А сам список можно расширить с помощью тех самых осколков.

Патч 7.31d

При всех крупных изменениях Dota Plus новый патч вышел достаточно стандартным. Разработчики ослабили наиболее сильные предметы и способности героев и усилили неудачников прошлого обновления. Каких-то по-настоящему критических изменений нет, однако увеличенная до 90 секунд перезарядка Black King Bar явно окажет влияние на какую-нибудь важную игру.

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