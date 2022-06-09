В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
44 минуты назад

Большое обновление «В пекло» вышло для MMORPG Albion Online

MMO13

Разработчики MMORPG Albion Online объявили о выходе большого обновления «В пекло» с множеством различных нововведений, о которых ведали ранее.

Что нужно знать про обновление «В пекло» для MMORPG Albion Online
Фото: MMO13MMO13
Ключевые моменты патча:
  • Переработка магических посохов (улучшена визуальная часть, добавлены и изменены заклинания и т.д.).
  • Заменены прежние портальные зоны на города-порталы в Запределье.
  • Улучшены замки и заставы (новые награды, более динамичные бои).
  • Добавлены новые ежедневные события и обзор активностей.
  • Запущены Twitch Drops и добавлены победные эмоции.
  • Добавлена рейтинговая Кристальная арена и Кристальная лига без смертей.
  • Улучшено удобство игры, интерфейс, визуальная часть, заменены иконки навыков и многое другое.

Ниже вы можете наблюдать трейлер, приуроченный к выходу обновления. Полный патч-ноут доступен по ссылке.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители