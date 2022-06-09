Что нужно знать про обновление «В пекло» для MMORPG Albion Online

Разработчики MMORPG Albion Online объявили о выходе большого обновления «В пекло» с множеством различных нововведений, о которых ведали ранее.Ключевые моменты патча:Переработка магических посохов (улучшена визуальная часть, добавлены и изменены заклинания и т.д.).Заменены прежние портальные зоны на города-порталы в Запределье.Улучшены замки и заставы (новые награды, более динамичные бои).Добавлены новые ежедневные события и обзор активностей.Запущены Twitch Drops и добавлены победные эмоции.Добавлена рейтинговая Кристальная арена и Кристальная лига без смертей.Улучшено удобство игры, интерфейс, визуальная часть, заменены иконки навыков и многое другое.Ниже вы можете наблюдать трейлер, приуроченный к выходу обновления. Полный патч-ноут доступен по ссылке.