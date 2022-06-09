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24 минуты назад

Видимо, на шоу Xbox не покажут новые Fable и Perfect Dark

Игромания.ру

Журналист и инсайдер Джефф Грабб поделился своими сведениями (и собранными в сети слухами) относительно того, чего ждать (точнее, не ждать) от шоу Xbox и Bethesda, которое состоится 12 июня. И он уверяет, что на презентации не покажут новые Fable и Perfect Dark.

Fable и Perfect Dark не покажут
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Грабб говорит, что разработчики не готовы демонстрировать свои проекты — им попросту нужно больше времени, чтобы улучшить различные аспекты игр. Так что и Fable, и Perfect Dark наверняка покажут только в 2023 году.

К слову, как напоминает инсайдер, около года назад ещё допускалось, что игры выйдут в 2023-м. Но, например, в студии The Initiative, которая вместе с Crystal Dynamics занимается Perfect Dark, по данным СМИ, большие проблемы. Также недавно о затянувшейся разработке Fable рассказал бывший сотрудник Playground. Кроме того, разработчики, вероятно, решили изменить масштабы проекта.

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