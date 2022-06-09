Dying Light остается без поддержки

Techland прекащает поддержку Dying Light — через 7 лет после релиза
Разработчики Dying Light из Techland сообщили, что прекращают поддержку первой игры, которая вышла ещё в 2015 году.
В 2022-м проект успел получить улучшающий производительность патч для нового поколения консолей и DLC, приуроченное к семилетию с релиза. В последнее вошёл набор оружия, скинов и тому подобное. И ещё все владельцы оригинала скоро смогут забрать бесплатное дополнение Harran Tactical Unit Bundle.
Авторы поблагодарили фанатов и сообщество за поддержку, представив один последний сюрприз — завтра проект получит цифровое «ультимативное» издание Dying Light: Definitive Edition, включающее игру и 26 DLC к ней.
Издание будут продавать со скидкой в 70%, хотя его релиз для Nintendo Switch ожидается позже — но зато не только в цифровой, но и в физической версии. Кстати, владельцам Platinum Edition обновят игру до нового издания бесплатно.