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26 минут назад

Techland прекращает поддержку Dying Light — через&nbsp;7 лет после релиза

Игромания.руиещё 1

Techland прекащает поддержку Dying Light — через 7 лет после релиза

Dying Light остается без поддержки
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики Dying Light из Techland сообщили, что прекращают поддержку первой игры, которая вышла ещё в 2015 году.

В 2022-м проект успел получить улучшающий производительность патч для нового поколения консолей и DLC, приуроченное к семилетию с релиза. В последнее вошёл набор оружия, скинов и тому подобное. И ещё все владельцы оригинала скоро смогут забрать бесплатное дополнение Harran Tactical Unit Bundle.

Авторы поблагодарили фанатов и сообщество за поддержку, представив один последний сюрприз — завтра проект получит цифровое «ультимативное» издание Dying Light: Definitive Edition, включающее игру и 26 DLC к ней.

Издание будут продавать со скидкой в 70%, хотя его релиз для Nintendo Switch ожидается позже — но зато не только в цифровой, но и в физической версии. Кстати, владельцам Platinum Edition обновят игру до нового издания бесплатно.

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