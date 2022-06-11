Моды для Skyrim: подборка "любви и романтики" для Скайрима

The Elder Scrolls V: Skyrim до сих пор остается одной из самых популярных ролевых игр современности, но сложно отрицать, что сюжет и отношения между персонажами всегда были слабой стороной серии. Особенно если говорить о какой-либо романтике: вся любовь в Тамриэле ограничивается начинается и заканчивается нелепой свадьбой. Никой химии между любовниками, никакого развития, ровным счетом ничего интересного.

Фото: skyrimromance.com skyrimromance.com

К счастью, создатели модификаций давно позаботились об этом досадном моменте. Одни придумали собственных персонажей и написали для них хорошие романтические линии, другие переработали сюжетных NPC, третьи сделали и то, и другое. В подборке «Рамблера» — десять лучших романтических модов на Skyrim.

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Этот мод добавляет в качестве спутницы остроумную, слегка нахальную волшебницу Каэсию. Она может произвести не лучшее первое впечатление, но личная история компаньонки довольно хорошо проработана: вас ждет достаточно глубокая романтическая линия. Ничего лишнего, только харизматичный персонаж.

Nexusmods

Идея любовной линии с участием девушки-каджитки может звучать не слишком соблазнительно, но модификация M’rissi’s Tails of Troubles способна переубедить даже убежденных скептиков. Целых восемь часов контента, новые персонажи, новые истории и возможность получить горничную с кошачьими ушками в личное поместье. К тому же, по части реплик и реакции на действия игрока М’рисси — одна из самых интересных компаньонок, которых только можно найти.

Nexusmods

Если вы в свое время ставили на The Elder Scrolls IV: Oblivion модификацию Maids I: Euphoria, то есть хорошие новости — она получила полноценное продолжение для Skyrim. На первый взгляд история может показаться примитивной, но на самом деле она неожиданно глубоко продумана. Почти два десятка сюжетных квестов, тонны диалогов и абсолютно новая механика, посвященная менеджменту собственной группы боевых служанок. Ну и, конечно же, неплохая романтическая ветка.

Nexusmods

Несмотря на большую популярность модификаций, которые добавляют новых спутников, лишь немногие из них способны похвастать действительно высоким качеством. Viconia DeVir — исключение из этого правила. Данный мод переносит в Skyrim одноименную компаньонку из серии Baldur’s Gate, причем авторы проделали колоссальную работу, чтобы органично встроить ее в игру. Голос темной эльфийке подарила актриса Эмбер Ли Коннорс, работавшая над озвучкой множества популярных аниме-сериалов — например, «Атаки Титанов».

Nexusmods

Если вы любите персонажей, чьи предыстории по-настоящему хорошо прописаны, то не проходите мимо модификации The Girl With The Dragon Heart. Драматичная история юной ледяной волшебницы Мирай и ее приключений в северных землях вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным.

Nexusmods

Vilja in Skyrim, как можно догадаться по названию, добавляет в игру Вилью — странствующую менестрель, которой никак не сидится на месте. Она любопытная, болтливая и иногда надоедливая, что помогает ей быть на удивление правдоподобным персонажем. Более того, модификация привносит в геймплей массу новых механик: не всегда важных, но хорошо работающих на отыгрыш роли и атмосферу.

Nexusmods

Стандартная версия Skyrim без модов забавно обыгрывает возможность выйти замуж: взять кого-то в мужья или жены можно, а хотя бы просто поцеловать партнера — никак нет. Kissing — Immersive Lover's Comfort как раз исправляет это недоразумение. Никакой экстремальной эротики, никаких излишних извращений: это модификация, которая позволяет протагонисту целовать своего романтического партнера. Мелочь, но приятно.

Interesting NPCs добавляет в мир Skyrim несколько сотен озвученных, детально проработанных персонажей, чтобы сделать приключения чуточку более красочным. Да, это не совсем привычный компаньонский мод, но часть новых персонажей можно узнать гораздо ближе, чем остальных — чтобы не испортить себе сюрприз, лучше ничего не читайте.

Nexusmods

Тогда как большинство модов подобного рода преимущественно рассчитаны на игроков-мужчин, Skyrim Romance создан специально для девушек, которым очень не хватало настоящей романтики. Создатели модификации предлагают целый ансамбль обаятельных парней на любой вкус: суровые воины, хитрые охотники за головами, бледный поэт со взором горящим, настоящий пират… Конечно, качество сценария иногда оставляет желать лучшего, но этот недостаток легко простить на фоне всех достоинств.

skyrimromance.com

Некоторые игроки категорически не приемлют оригинальный контент, который плохо встраивается во вселенную Skyrim, или в принципе не очень любят менять игру при помощи модификаций. Amorous Adventures не добавляет ничего радикального: этот мод просто расширяет романтические отношения с участием сюжетных персонажей. Впрочем, даже так по объему содержимого модификация спокойно дотягивает до полноценного DLC.