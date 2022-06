Моды для Skyrim: подборка "любви и романтики" для Скайрима

The Elder Scrolls V: Skyrim до сих пор остается одной из самых популярных ролевых игр современности, но сложно отрицать, что сюжет и отношения между персонажами всегда были слабой стороной серии. Особенно если говорить о какой-либо романтике: вся любовь в Тамриэле ограничивается начинается и заканчивается нелепой свадьбой. Никой химии между любовниками, никакого развития, ровным счетом ничего интересного.

Идея любовной линии с участием девушки-каджитки может звучать не слишком соблазнительно, но модификация M’rissi’s Tails of Troubles способна переубедить даже убежденных скептиков. Целых восемь часов контента, новые персонажи, новые истории и возможность получить горничную с кошачьими ушками в личное поместье. К тому же, по части реплик и реакции на действия игрока М’рисси — одна из самых интересных компаньонок, которых только можно найти.

Если вы в свое время ставили на The Elder Scrolls IV: Oblivion модификацию Maids I: Euphoria, то есть хорошие новости — она получила полноценное продолжение для Skyrim. На первый взгляд история может показаться примитивной, но на самом деле она неожиданно глубоко продумана. Почти два десятка сюжетных квестов, тонны диалогов и абсолютно новая механика, посвященная менеджменту собственной группы боевых служанок. Ну и, конечно же, неплохая романтическая ветка.

Если вы любите персонажей, чьи предыстории по-настоящему хорошо прописаны, то не проходите мимо модификации The Girl With The Dragon Heart. Драматичная история юной ледяной волшебницы Мирай и ее приключений в северных землях вряд ли оставит хоть кого-то равнодушным.