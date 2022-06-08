Как забрать недоступные в России бесплатные игры PS Plus за июнь 2022 года

Подписчики PS Plus в России столкнулись с невозможность активировать бесплатную подборку игр за июнь 2022 года. Мы не торопились рассказывать об этом, поскольку месяцем ранее возможность появилась спустя несколько часов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако на этот раз прошло уже больше суток, а забрать подборку до сих пор нельзя. В неё на этот раз, напомним, вошли God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

При этом пользователи нашли способ активировать бесплатную продукцию, но для этого требуется хотя бы 20-100 рублей на кошельке PlayStation. Метод подходит как для PS4, так и для PS5

Переводим время на консоли на 2020 год.

Находим все нужные игры и добавляем их в рознице (они будут показаны платными).

Возвращаем настоящий год и добавляем в корзину самую дешёвую позицию — это могут быть аватарки, DLC или игры. Также это может быть какое-то бесплатное DLC для PS Plus, которое дадут активировать (к примеру, по World of Warships).

Производим оплату.