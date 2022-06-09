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36 минут назад

Трейлер, скриншоты и дата выхода ремейка The Last of Us утекли до анонса

Чемпионат.comиещё 3

Страница ремейка The Last of Us раньше времени попала в магазин PlayStation Direct. Релиз обновлённого проекта должен состояться на PS5 уже 2 сентября, а до ПК игра доберётся позже.

В Сеть утекли подробности ремейка The Last of Us, включая дату выхода
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ремейк The Last of Us выйдет с подзаголовком Part I. Также вышел и анонсирующий трейлер. В нём показали Джоэла и Элли. Они выглядят немного иначе, поскольку авторы значительно подтянули графику.

Детали ремейка The Last of Us

  • Авторы переработают управление и сделают его более современным
  • Сюжетная часть никак не изменится
  • Мультиплеерной части нет, только одиночная кампания
  • Вместе с игрой будет идти дополнение Left Behind про прошлое Элли

Джейсон Шрайер из Bloomberg напомнил, что изначально разработкой ремейка занималась сервисная группа VASG, но позже создание проекта отдали в руки Naughty Dog.

Оригинальная The Last of Us доступна на PS4.

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