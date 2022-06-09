В Сеть утекли подробности ремейка The Last of Us, включая дату выхода

Страница ремейка The Last of Us раньше времени попала в магазин PlayStation Direct. Релиз обновлённого проекта должен состояться на PS5 уже 2 сентября, а до ПК игра доберётся позже.
Ремейк The Last of Us выйдет с подзаголовком Part I. Также вышел и анонсирующий трейлер. В нём показали Джоэла и Элли. Они выглядят немного иначе, поскольку авторы значительно подтянули графику.
Детали ремейка The Last of Us
Джейсон Шрайер из Bloomberg напомнил, что изначально разработкой ремейка занималась сервисная группа VASG, но позже создание проекта отдали в руки Naughty Dog.
Оригинальная The Last of Us доступна на PS4.