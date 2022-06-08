Фанаты Resident Evil 4 показали свое видение геймплея ремейка на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики с потенциальными ремейками культовых игр. Авторы посмотрели презентацию Resident Evil 4 Remake и не стали дожидаться геймплейного трейлера — вместо этого они представили, как он мог выглядеть на Unreal Engine 5.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К сожалению, энтузиасты не стали переделывать интерфейс, вместо этого они просто вставили иконки из игры 2004 года выпуска. Выглядит, конечно, очень несуразно, однако графика, как всегда, выглядит очень впечатляюще — освещение, эффекты и детализация окружения всё ещё поражают.