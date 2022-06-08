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1 час назад

Фанаты Resident Evil 4 показали свой геймплей ремейка на Unreal Engine 5

Чемпионат.com

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики с потенциальными ремейками культовых игр. Авторы посмотрели презентацию Resident Evil 4 Remake и не стали дожидаться геймплейного трейлера — вместо этого они представили, как он мог выглядеть на Unreal Engine 5.

Фанаты Resident Evil 4 показали свое видение геймплея ремейка на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению, энтузиасты не стали переделывать интерфейс, вместо этого они просто вставили иконки из игры 2004 года выпуска. Выглядит, конечно, очень несуразно, однако графика, как всегда, выглядит очень впечатляюще — освещение, эффекты и детализация окружения всё ещё поражают.

Напомним, первый геймплей ремейка Resident Evil 4 покажут 14 июня на презентации Capcom. Проект поступит в продажу 23 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее компания пообещала сделать «один или два анонса» на конференции, помимо показа уже представленных игр.

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