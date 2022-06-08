Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size заметил, что в базе данных PlayStation изменилась дата выхода God of War: Ragnarok — с 30 сентября на 31 декабря этого года.
Конечно же, 31 декабря — это просто плейсхолдер, а изменение дат означает лишь то, что релиз проекта может состояться в конце этого года. О переносе на 2023 год пока речи нет.
То, что «Рагнарёк» может выйти 30 сентября, официально не подтверждалось. Намёки, как уже было сказано ранее, нашли в базе данных, а также на сайте британского магазина GeekyZone. Кроме того, в мае God of War: Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее.