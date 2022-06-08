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5 минут назад

В базе данных PlayStation изменилась дата выхода God of War: Ragnarok

Игромания.ру

Твиттер-аккаунт PlayStation Game Size заметил, что в базе данных PlayStation изменилась дата выхода God of War: Ragnarok — с 30 сентября на 31 декабря этого года.

В базе данных PlayStation изменилась дата выхода God of War: Ragnarok
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Конечно же, 31 декабря — это просто плейсхолдер, а изменение дат означает лишь то, что релиз проекта может состояться в конце этого года. О переносе на 2023 год пока речи нет.

То, что «Рагнарёк» может выйти 30 сентября, официально не подтверждалось. Намёки, как уже было сказано ранее, нашли в базе данных, а также на сайте британского магазина GeekyZone. Кроме того, в мае God of War: Ragnarok выдали возрастной рейтинг в Корее.

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